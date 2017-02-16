СРОЧНО: Российский корабль-разведчик вновь замечен у берегов США

Разведывательный корабль «Виктор Леонов» ВМФ РФ в среду вечером был замечен недалеко от города-порта Норфолк в штате Виргиния, сообщает телеканал FoxNews со ссылкой на неназванного чиновника США.

Ранее сообщалось, что «Виктор Леонов» в среду утром был замечен недалеко от базы американских подводных лодок в штате Коннектикут.

Город Норфолк находится в устье Чесапикского залива в юго-восточной части штата Виргиния. По словам чиновника, корабль был замечен в международных водах примерно в 65 морских милях к северо-востоку от Норфолка. Отмечается, что он направлялся на юг. Как отметил чиновник, вероятно, корабль возвращается в порт Гаваны (Havana Harbor).

По данным телеканала, территориальная граница США проходит в 12 милях (около 22 километров) от побережья.

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Ранее FoxNews сообщал, что этот корабль в последний раз наблюдали у берегов США в апреле 2015 года. По данным источника телеканала, этот корабль способен перехватывать сообщения или сигналы, а также способен «измерять возможности сонаров ВМС США». В Пентагоне сообщили, что не обеспокоены появлением корабля, однако следят за его перемещениями

Телеканал отмечает, что появление такого корабля произошло впервые за время президентства Дональда Трампа.

По данным из открытых источников, средний разведывательный корабль ССВ-175 «Виктор Леонов» был введен в строй в 1988 году и сейчас находится в составе Северного флота.