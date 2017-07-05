СРОЧНО: Ракетоносцы ВКС РФ нанесли удары по ИГИЛ с высоты 6000 м, поддержав атаку Армии САР — подробности (+ВИДЕО, ФОТО)

Сегодня, 5-го июля, Воздушно-Космические Силы ВС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии.

Военный источник рассказал «Русской Весне» подробности операции.

Два турбовинтовых стратегических ракетоносца Ту-95, в сопровождении истребителей Су-30 и Су-35, совершили пуски крылатых ракет.

Объекты нанесения ударов находились в сирийской провинции Хама, близ города Акербат. В этом районе базируется одна из больших банд ИГИЛ, численность которой достигает до 700 боевиков.

В небе над Сирией на высоте около 6 тысяч метров четыре крылатые ракеты Х-101 отделились от ракетоносцев, и ушли в направлении целей. Позже данные объективного контроля подтвердили успешное поражение целей. В ходе данной операции были уничтожены пункт управления и три склада боеприпасов террористов.

Ценность данных ударов заключается в поражении критически важных объектов террористов на одном из ключевых направлений наступления правительственных войск САР. Сирийская Арабская Армия успешно теснит своих противников на восток и данный удар российских ВКС оказал значительную помощь в освобождении территории провинции Хама от террористических группировок, в данном случае от ИГИЛ*.

Действия сирийских военных в связке с российскими ВКС особенно успешны. Недосягаемые для наземных войск или хорошо укрепленные и охраняемые объекты боевиков уничтожаются русскими летчиками, а успех закрепляется на земле своевременным наступлением сирийской армии: проводятся зачистки районов ударов и занимаются ключевые позиции.

Этот тандем уже хорошо зарекомендовал себя в ходе оказания Российской Федерацией помощи правительству Сирийской Арабской Республики в борьбе с радикальными исламистами, террористами и попросту головорезами, воюющими за деньги. Сегодняшний удар вновь подтвердил перспективность данной тактики совместных действий.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.