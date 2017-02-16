СРОЧНО: Радикалы, блокирующие сообщение с Донбассом, призвали к вооруженному сопротивлению

Радикалы, блокирующие железнодорожное сообщение с Донбассом, призвали «патриотов Украины» к вооруженному сопротивлению представителям силовых структур.

Обращение было опубликовано «Штабом блокады торговли с оккупантами».

«Штаб заявляет о том, что угрозы вооруженного штурма редутов «Богдан», «Запорожье», «16 добровольческого батальона», распространяющиеся руководством МВД через СМИ, никак не повлияют на решение украинских патриотов прекратить торговлю на крови и финансирования терроризма.

Мы, ветераны Войны за Независимость, встали на защиту Родины в 2014–2016 годах не для того, чтобы за спиной наших боевых побратимов на передовой шла торговля на крови, продавалась наша Независимость и подрывалась Украинская государственность. Мы считаем своим моральным долгом перед нашими боевыми побратимами, отдавшими свою жизнь в борьбе за нашу Родину, продолжать наше дело, несмотря на угрозы применения насилия со стороны коррумпированных дельцов, которые называют себя «украинской властью».

Мы готовы были отдать свою жизнь за Украину на фронте, мы готовы это сделать и сейчас, потому что считаем наше дело вторым фронтом войны украинского народа за свою независимость. Мы опираемся на поддержку Украинского Народа и полностью уверены в своей моральной правоте.

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Штаб блокады торговли с оккупантами обращается к патриотам Украины, имеющим официально зарегистрированное оружие, с призывом вступать в ряды участников блокады, чтобы вместе с нами защитить невооруженных волонтеров, общественных активистов и других участников блокады, которые находятся в наших рядах.

Блокада будет продолжаться! Все угрозы со стороны коррумпированной власти свидетельствуют о том, что мы на верном пути, и дают нам силу и вдохновение перекрывать пути финансирования терроризма и оккупантов, которые пока остаются свободными».