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СРОЧНО: Истребитель МиГ-31 разбился в Бурятии

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СРОЧНО: Истребитель МиГ-31 разбился в Бурятии | Русская весна

Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Бурятии в ходе выполнения планового учебного полета.

Информацию о ЧП уже подтвердили в Минобороны РФ, уточнив, что, по предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться.

«При выполнении планового учебного полёта в районе полигона Телемба (Республика Бурятия) потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа», — говорится в пресс-релизе российского оборонного ведомства.

В район предполагаемого падения самолета уже направлен вертолёт поисково-спасательной службы и спасатели.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493200582

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