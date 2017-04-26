СРОЧНО: Истребитель МиГ-31 разбился в Бурятии

Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Бурятии в ходе выполнения планового учебного полета.

Информацию о ЧП уже подтвердили в Минобороны РФ, уточнив, что, по предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться.

«При выполнении планового учебного полёта в районе полигона Телемба (Республика Бурятия) потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа», — говорится в пресс-релизе российского оборонного ведомства.

В район предполагаемого падения самолета уже направлен вертолёт поисково-спасательной службы и спасатели.

Читайте также: В Москве объяснили Лондону, чем закончится его превентивный удар, — Daily Mail