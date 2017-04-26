СРОЧНО: Истребитель МиГ-31 разбился в Бурятии
Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Бурятии в ходе выполнения планового учебного полета.
Информацию о ЧП уже подтвердили в Минобороны РФ, уточнив, что, по предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться.
«При выполнении планового учебного полёта в районе полигона Телемба (Республика Бурятия) потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа», — говорится в пресс-релизе российского оборонного ведомства.
В район предполагаемого падения самолета уже направлен вертолёт поисково-спасательной службы и спасатели.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493200582