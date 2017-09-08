СРОЧНО: Большая победа России и САР — боевики США сдают всю южную Сирию

Россия, США и Иордания достигли соглашения, согласно которому Сирийская Арабская армия берет под контроль практически всю южную Сирию, за исключением оккупированной Коалицией базы Ат-Танф вблизи иракской границы. Об этом сообщает ряд ведущих арабских СМИ.

По соглашению проправительственные силы возьмут на себя контроль над 900 ключевыми пунктами южной Сирии, до сих пор удерживаемых наемниками, которых спонсируют и тренируют американские военные.

Группировки «Усуд аш-Шаркия», «Джейш Ашаир» и «Кувват Ахмед Абдо» эвакуируют свои отряды на территорию Иордании. Это стало возможным после заключенного при участии российских и иорданских представителей перемирия, передает телеканал «Аль-Маядин».

По имеющимся данным, одно из ключевых проамериканских бандформирований — «Бригада мучеников Ахмад-Абдо» уже покинула свои позиции и уходит на территорию Иордании.

Договоренности не предусматривают передачу САА базы коалиции в районе Ат-Танф вблизи сирийско-иракской границы, где, как известно, присутствуют американские войска.

В этом приграничном районе пока решено создать временную демилитаризованную зону.

Ранее «Русская Весна» публиковала фоторепортаж с места событий, где сообщалось о новых успехах Сирийской амии вблизи иорданской границы.

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