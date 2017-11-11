Способно ли наше общество противостоять разврату?





«Мы должны найти в себе силы победить зло внутреннее.

И тогда внешнее зло нам будет не страшно».

Валерий Гергиев

Российская политическая элита много времени тратит на то, чтобы убедить всех россиян в наличии общего врага – Запада. Он нас ненавидит и завидует, потому что наша страна богата территорией и природными ресурсами, А Запад жаден и не может с таким положением смириться.

Чтобы уничтожить нашу страну, враг развязал две мировые войны. Не помогло – мы очень стойкие. Тогда он пошёл на хитрость и решил развратить наш народ. И вот тут его ждала удача. Развратились и сами, своими руками, всё порушили! И теперь, целых четверть века, не можем решить, что делать дальше.

Однако существует истина, согласно которой в паре виновник-жертва вина принадлежит обеим сторонам. Но наши политики уверены: её можно нарушить. Запад виновен в том, что нас развратил, а мы не виновны в том, что развратились! Увы, нарушение истин ни к чему хорошему не приводит.

Когда возникает эпидемия, врачи делают населению прививки, чтобы выработать иммунитет. Представляется очевидным, что и против разврата нужно выработать иммунитет. Но что наше государство сделало, чтобы защитить свой народ и свою целостность от разврата? Кто-нибудь видел своими глазами соответствующую государственную программу?

«За прошедшие с начала перестройки годы у нас не осталось никаких целей, кроме желания разбогатеть, – говорит кинорежиссёр Владимир Хотиненко, – никакой другой идеи не появилось, кроме желания быть богатым и знаменитым».

Вспомним опыт Советского Союза. От чуждой морали и образа жизни он защищался в первую очередь с помощью идеологии. Пусть она была не совсем правильной, но она позволила в течении как минимум полувека убедить подавляющее большинство населения страны в том, что мы – лучшая страна в мире. Самая справедливая, самая социальнозаботливая, самая сильная. Именно мы, СССР, являемся самой передовой страной в мире. Мы, а не кто иной, первыми на земле построим светлое будущее.

Идеология доводилась до всего населения открытым способом и популяризировалась всеми доступными методами для всех, начиная с детского возраста. В результате человек вырастал, зная, кто он, где живёт, как ему жить и как воспитывать своих детей.

А что современная Россия? В 13-й статье её Конституции, как известно, чёрным по белому записано, что в нашей стране государственная идеология под запретом.

«Идеологии сегодня в стране нет никакой, – отмечает кинорежиссер Никита Михалков. – За исключением лозунга: «Завтра ты должен съесть больше, чем сегодня». «Что объединяло страну в течение 75 лет и почему она выдержала войну?» – спрашивает его коллега Владимир Бортко и отвечает: «Идея. Хорошая она была или плохая, но она была – идея построения общего светлого завтра, объединявшая многочисленные нации нашей страны, сплачивая их в единый советский народ. Говорят: ах, было плохо, в магазинах колбасы тогда не было… Да, колбасы не было и машин у людей было гораздо меньше. Но при этом не гибли в бандитских разборках, наркоманы не дохли тысячами и братские народы не били друг другу морды на улицах. Спутники запускали в космос, заводы новые строили, книжки читали и кино смотрели хорошее… Развалили страну, потеряли треть территории, ополовинили население. И это все – за кусок колбасы?!»

В СССР всё цементировалось идеологией: внешняя и внутренняя политика, экономика, социальная политика, образование, воспитание. Существовала единая, целостная, взвешенная, просчитанная программа развития страны. И это внушало людям чувство надёжности, основательности и уверенности в завтрашнем дне. Они могли планировать свою жизнь, им не надо было бороться за выживание и им было радостно жить в такой стране.

В современной же России экономика работает в значительной степени на тех персоналий, которые ей владеют. Население держится в полном неведении относительно не то что планов государства, а даже его курса. Первое лицо говорит о государственном суверенитете, о независимом пути страны, а второе лицо, как ни в чём не бывало, развивает западную модель экономики.

В культуре царит кич – плохая копия западных оригиналов. Лучшая в мире советская система образования отброшена, а за основу взято американское ЕГЭ. Воспитание населения, как важнейшая стратегическая задача, изъято из планов государства.

«Культурную деградацию мы наблюдаем сегодня во всей красе, – говорит сценарист Александр Адабашьян. – Современные школьники порой не знают, с кем воевал Сталин – с Чингисханом, Мамаем или ещё с кем-то. И хорошо, если они вообще эти имена знают. А это всё следствие экономии на культуре!»

По мнению Николая Губенко, «наша нация стала злее, наглее, агрессивнее. К этому привела идеология государства, которая была у нас в последние годы. Нынешние политики говорят о том, что идеологии у нас нет. Нет, есть! Это идеология наживы и стяжательства. Нельзя не сказать и об идеологическом телевизионном прессинге. Наше телевидение пропагандирует насилие, злобу, агрессию. Начиная с изображения физического уничтожения детей или родителей, убийств за квартиру и заканчивая уничтожением всего, на чем основывалась нравственность 20-30 лет назад».

Непонятно даже, какой в стране политический строй. Какой-то невообразимый гибрид олигархии, либерализма и консерватизма. Это дало повод писателю Юрию Полякову охарактеризовать состояние нынешней России как «государственная недостаточность».

Правда, в последние годы стали усиленно возрождать патриотизм. Но оторванный от идеологии, культуры и воспитания, патриотизм может быстро перерасти во враждебное отношение к иным народам и культурам. Этому способствует и явно военизированный, имперский характер насаждаемого патриотизма. Стоит ли удивляться тому, что в глазах значительной части мира Россия выглядит агрессивной империей. Страх вполне понятен: кто же захочет любить развращённых агрессивных патриотов? Увы, на сегодняшний день это вся программа по защите страны от западного разврата. И нет уверенности, что она сработает.

2016 г.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110796/21277/-