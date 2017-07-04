Спортивный террор: почему НХЛ не пускает игроков на Олимпийские игры

Легендарный российский хоккеист и тренер Вячеслав Быков — об окончательном решении НХЛ не отпускать игроков своих клубов на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

Руководство сильнейшей хоккейной лиги мира, НХЛ, официально объявило, что не будет отпускать своих игроков на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

Мне представляется, что решение не отпускать хоккеистов на Олимпиаду-2018 — это, прежде всего, неуважение к собственным игрокам, которые приезжают в НХЛ и своей игрой делают ее самой зрелищной в мире. Трудно иначе характеризовать этот спортивный террор.

Конечно, Лига уже давно ставит во главу угла только финансовый вопрос, зарабатывая миллиарды долларов. Но при этом без уважения относится к тем странам, которые готовят для нее хоккеистов, как раз и приносящих им эти доходы. Речь идет об игроках такого уровня, как Александр Овечкин, Евгений Малкин и другие наши ребята.

Помимо этого, в НХЛ выступают лучшие игроки из Швеции, Финляндии, Чехии и других европейских стран. И этих людей лишают права представлять свои страны на главном старте четырехлетия. А ведь не один Овечкин готов при первой же возможности ехать в свою сборную, чтобы защищать честь Родины. Но его лишают этой возможности.

Страны воспитывают хоккеистов, вкладывают деньги в их развитие, а потом ничего не получают взамен от НХЛ, которая пользуется их работой во имя своих коммерческих целей.

В этой ситуации очень обидно за тех ребят, которые сейчас уезжают за океан. Даже как-то странно, честно говоря, что теперь им приходится выбирать между Олимпиадой и НХЛ.

При этом не стоит осуждать Вадима Шипачева, Виктора Антипина, Андрея Миронова, Алексея Береглазова, которые предпочли уехать. Когда у человека есть мечта, возможность и выбор, это здорово. И неправильно было бы их лишать этой мечты.

Из-под палки кого-то сейчас не заставишь работать. Нас удавалось заставить, но тогда время было другое. И страна другая.

Сейчас каждый имеет выбор и при этом несет за него персональную ответственность. Нашим хоккеистам в этом году непросто сделать этот выбор.

Невероятно сложно поставить себя на их место и прочувствовать, что у них внутри, когда есть выбор между шансом попробовать себя в лиге лучших игроков мира и Олимпийскими играми, которые бывают раз в четыре года. А для некоторых, возможно, и вовсе раз в жизни.

Олимпиада — самый главный праздник в спорте. Но есть мечта сыграть среди лучших хоккеистов мира. К сожалению, сейчас подавляющее большинство из них собрано за океаном.

Я говорю «к сожалению», потому что являюсь «анти-НХЛовцем» по своим убеждениям. И сделать этот выбор, поставив на весы все «за» и «против», очень непросто. И мы не должны делать этот выбор за игроков.

Если взять пример Шипачева, то Вадим уже созрел, хочет себя раскрыть по-новому. Ему уже 30 лет. И в какой-то момент, уже выйдя на пенсию, он мог бы задаться вопросом: «Почему я не воспользовался шансом, который у меня был? Почему не попробовал?»

Сейчас он для себя этот вопрос снял, рискнув-таки поехать в «Вегас». Даже если у него не получится в НХЛ, Вадим будет спокоен, что хотя бы попытался. И будет избавлен от пожизненных размышлений, не упустил ли он шанс всей жизни. Что вот был момент, а он не рискнул, сплоховал.

Возможно, распространенный стереотип о «мягкости характера» Шипачева для него оказался дополнительной мотивацией, чтобы опровергнуть его, показать, что он другой. Не попробовав, не узнаешь.

НХЛ — это крупная глобальная корпорация, которая сама изменять столь потребительский подход не будет. В этих условиях нам нужно не оглядываться на них и действовать, исходя из своих возможностей и интересов.

Российский хоккей, как и раньше, богат талантами, и спрос на них будет во всем мире. Но чтобы их было больше, а отъезд таких ребят за границу не сказывался на качестве игры сборной и клубов КХЛ (лиги, которая могла бы замахнуться на создание реальной конкуренции НХЛ за массового зрителя и желание звезд уровня Овечкина, Малкина, Ковальчука, Радулова или Шипачева играть у нас, а не у них), нужно повышать общее качество работы в детско-юношеском спорте, вкладывать средства в новые методики развития, технологии, взяв все лучшее от советских и российских традиций, но усиливая это общемировыми инновациями.

В этих условиях будет более широкий выбор игроков у тренеров сборной, а самой НХЛ придется считаться с остальным миром.

Справка

Вячеслав Быков — бывший нападающий челябинского «Трактора», ЦСКА, швейцарского «Фрибур-Готтерона» и сборной СССР, экс-капитан сборных СНГ и России, бывший главный тренер ЦСКА, «Салавата Юлаева», СКА и сборной России.

В качестве игрока — двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира. В качестве главного тренера — двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина. Член наблюдательного совета ПХК ЦСКА и попечительского совета «Фрибур-Готтерона».

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