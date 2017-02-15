Спецслужбы Молдавии задержали группу исламских радикалов

Служба информации и безопасности (CИБ) Молдавии во взаимодействии с сотрудниками прокуратуры пресекла деятельность в радикальной исламистской организации, сообщила пресс-служба СИБ.

Спецоперация была проведена в городе Сороки и стала результатом оперативной разработки активных членов группы.

Преступники реализовывали оружие представителям ряда этнических группировок в Молдавии, уточненные данные о которых спецслужбы в интересах следствия пока не разглашают.

«Также радикалы вели пропаганду своих взглядов в интернете, через социальные сети, среди пользователей из нашей страны», — говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства задержанных обнаружены пистолеты «Байкал» и «Парабеллум», полуавтоматическая винтовка «Сайга-410 К», винтовка Мосина и патроны.

В отношении задержанных заведено уголовное дело. В случае признания вины им грозит тюремный срок до семи лет.