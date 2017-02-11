Проишествия 

Спецслужбы Казахстана арестовали 15 человек подозреваемых в терроризме

0 коментариев

Иллюстрация ru.axar.az

Бойцы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с полицейскими провели серию спецопераций в период с 13 по 24 января, в ходе которых были арестованы 15 человек, подозреваемых в подготовке терактов.

Как сообщает Life.ru, в ходе обысков у подозреваемых изъяли гранаты, атрибутику международных террористических организаций, экстремистскую литературу и электронные носители с религиозной информацией.

— Нейтрализована деятельность двух радикальных групп, а также шести лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии. Всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжигании религиозной вражды и незаконном хранении оружия арестованы 15 человек, — говорится в сообщении КНБ.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/11/specsluzhby-kazahstana-arestovali-15-chelovek-podozrevaemyh-v-terrorizme

Другие новости:

xp3b7w_1474799523

В Аммане убит известный иорданский публицист

0
7immvn_1458312123

В Дагестане задержаны пособники ДАИШ, готовившие масштабные теракты

0
u03hav_1461846723

В ОБСЕ признали факт обстрела КПП «Еленовка» ВСУ из арторудий

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *