Спецслужбы Ирана обезвредили диверсионную группу, связанную с ДАИШ

Восемь боевиков, связанных с террористической группировкой ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), задержаны в Иране. Как сообщают иранские СМИ, об этом заявил министр информации Ирана Махмуд Алави, передает ТАСС.

По его словам, арестованные не являются гражданами Ирана. Операция по их задержанию проводилась в период с 3 по 9 февраля в окрестностях Тегерана и в ряде провинций на западе и востоке Ирана.

«Согласно первоначально полученной нами информации, террористы наладили переправку в Иран автоматов Калашникова и другого снаряжения для осуществления терактов в Тегеране и ряде крупных городов Исламской Республики. Диверсионные акции готовились под руководством лиц, находившихся в соседних с Ираном странах. На основе полученных оперативных данных были приняты необходимые контрмеры», — сообщил министр, особо подчеркнув, что «данная операция в очередной раз со всей очевидностью доказывает тщетность усилий врагов (Ирана) и их наемников».

Как сообщало EADaily, 10 февраля генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери сообщил о раскрытии террористической ячейки, связанной с ДАИШ, которая готовила диверсии в Тегеране. По данным иранских спецслужб, боевики планировали теракты в иранской столице в 38-ю годовщину Исламской революции 1979 года.