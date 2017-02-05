Проишествия 

Спецоперация турецкой полиции: задержано около 400 сторонников ДАИШ

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Иллюстрация m.politros.com

Полиция Турции в ходе антитеррористической спецоперации задержала около 400 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой ДАИШ (запрещена в России).

Как сообщает турецкое издание Vol.at, 150 из них были задержаны в южной части страны, недалеко от границы с Сирией.

Также отмечается, что большинство задержанных не являются турецкими гражданами.

Ранее сообщалось, что в Анкаре в ходе спецоперации по подозрению в связях с ДАИШ задержаны 60 человек.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/05/specoperaciya-tureckoy-policii-zaderzhano-okolo-400-storonnikov-daish

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