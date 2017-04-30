«Спасибо русским друзьям!» — Сирия посвящает акцию «Ленточка Победы» 9 Мая и совместной борьбе с армией России (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», в столице Сирии продолжается начатая в Москве международная акция «Георгиевская ленточка», посвящённая великой Победе над фашизмом. Напомним, что в связи с местными особенностями, все же Сирия — это скорее мусульманская страна, организаторами было выбрано название «ленточка Победы»).

Организаторами мероприятия выступили Союз сирийских студентов и отдел «Дамаск» российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В Сирии, помимо приближения Дня Победы, акция также демонстрирует поддержку совместной борьбы Вооруженных сил России и САР с международным терроризмом.

Подробнее в новом репортаже «Русской Весны».

Напомним, что акция стартовала на столичной площади перед медицинским факультетом университета, где в 2012 году оппозиционеры пытались организовать антиправительственные студенческие выступления. Сегодняшние студенты, вдоволь насмотревшись на последствия «мирных демонстраций», поддерживают Башара Асада.

Начальник отдела «Дамаск» российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Геннадий Рыжов прокомментировал начало этого масштабного мероприятия:

«В Сирии стартовала Акция “Георгиевская ленточка”. Эта акция давно перешагнула границы РФ и символизирует борьбу тех людей и память о тех людях, которые отстояли целостность и независимость своего государства, свое развитие.

Очень приятно проводить эту акцию в стенах университета города Дамаск. И мне представителю Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, доктору наук, профессору это делать особенно приятно. Сегодня мы эти ленточки распространяем среди студентов по всему университету и эта акция стартует от этого университета по всей территории Сирии».

После генерала высказался председатель союза сирийских студентов, его речь на арабском:

«Спасибо нашим русским друзьям, спасибо Владимиру Путину за помощь, мы все помним как вы нам помогли и что для нас сделали»

На фото генерал-майор Г. Рыжов вручает ленточку Мохаммаду Уджейлю — члену административного бюро студенческого союза Сирии.

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