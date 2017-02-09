Спасибо, не надо: в России отвергли идею реанимации «Южного потока»

В МИД РФ не предвидят реанимации «Южного потока», однако считают, что положительный разворот Болгарии к Москве поможет стране подключиться к энергетическим проектам с участием России.

«Сейчас трудно говорить о том, чтобы реанимировать „Южный поток“ или попытаться создать что-то новое с учетом предыдущих наработок и идей. Но сейчас можно сказать, что некий позитивный разворот Софии в сторону Москвы наметился, и рано или поздно это может благоприятствовать подключению Болгарии к энергетическим проектам с российским участием», — сказал в интервью «Интерфаксу» директор четвертого европейского департамента МИД РФ Александр Боцан-Харченко.

«При этом я данный вывод не связываю всецело с результатами президентских выборов. Скорее, это процесс, который подспудно шел, и в Софии учитывали и ущерб от санкций, и ущерб от свернутого сотрудничества с Россией, и давление со стороны болгарских предпринимателей. Собственно, эта тенденция характерна не только для Болгарии, она повсеместная в Европе», — добавил он.

«Что касается президентских выборов, то мы подходим к их результатам объективно. Как говорится, судить надо по делам. Но еще рано это делать, к тому же надо дождаться досрочных парламентских выборов, которые состоятся 26 марта, и формирования по их итогам нового правительства Болгарии. И уже в совокупности посмотреть на всю структуру власти, на её настрой к сотрудничеству.

Но повторяю: у (президента Болгарии) Румена Радева, без преувеличений, гораздо более рациональный, здравый, конструктивный подход к развитию российско-болгарских отношений», — подчеркнул собеседник агентства.

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