«Спасибо и до свидания»: Теффт покинет пост посла США в России осенью

Посол США в РФ Джон Теффт осенью покинет свой пост, заявила во вторник замглавы дипмиссии Линн Трейси.

«Посол Джон Теффт и его супруга Мариэлла осенью покинут свой пост», — сказала она на приеме по случаю Дня независимости США.

Трейси подчеркнула, что супруги Теффт приняли решение перед пенсией принять пост в России в не самый легкий период отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Сейчас сложный период между странами, но мне посчастливилось работать рядом с послом Теффтом, и я каждый раз видела непревзойденного профессионала, который пытался наладить понимание между РФ и США», — добавила Трейси.

Мариэлла Теффт во вторник получила благодарственное письмо от имени госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В свою очередь Джон Теффт заявил, что «будет скучать по друзьям, которые появились и были здесь, в России».

«Мы вас не забудем», — сказал он.

«Спасибо и до свидания», — добавил по-русски 67-летний дипломат, который был назначен послом США в Москве в 2014 году.

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