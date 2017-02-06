Спасения не бывает без покаяния и искупления, — мнение

Прочёл т.н. «скандальные» мысли Дмитрия Стешина о т.н. «криптобандеровцах» и теперь сижу, гадаю, с чем, собственно говоря, связан весь шум по поводу его высказывания.

Читайте также: Когда на Донбасс придет «долгожданное», — мнение

В чём он не прав?

Любой из нас несёт ответственность и за то, что делает, и за то, чего не делает. Это неизбежно. Это карма.

Украина получила то, что должна была получить в силу того, что делали одни, и в силу того, чего не делали другие.

Фраза: «я этого не делал», «я этого не поддерживал», «я был не согласен» не катит… Тихое сидение в щели, с целью пересидеть бурю, не является смягчающим обстоятельством. Если ты не поддерживал и был не согласен, надо было действовать! Хоть как-то действовать!

На Украине зомби-апокалипсис начался из-за очень незначительного числа укрограждан. Но он никогда бы из-за них не произошёл, если бы большинство (наблюдавшее за бурлящей укромерзостью со стороны) не позволило меньшинству начать этот зомби-апокалипсис.

Кто сопротивлялся, либо убит, либо брошен в подвалы СБУ, либо бежал, либо находится под жёстким давлением режима, либо с оружием в руках сражается на Донбассе с мерзкой киевской кликой. Все остальные — пособники укромерзости. Вольные или невольные.

Читайте также: Порождённому Украиной злу уже мало Донбасса, — мнение

Даже в уголовном праве индивиды, не участвовавшие в преступлении, но знавшие о нём, и не попытавшиеся его предотвратить, считаются пособниками преступников и несут уголовную ответственность. Они — соучастники.

Поэтому не стоит рассчитывать, что когда в конце украинского зомби-апокалипсиса на Украине всё окончательно рухнет, Россия кинется кого-то заключать в свои братские объятия. Нееее, люби друзи… Спасения не бывает без покаяния и искупления. Спросите любого священника.

Поэтому, когда в конце украинского зомби-апокалипсиса всё рухнет, начнётся долгий период покаяния и искупления. И не на словах, а на деле. И только в его конце нынешние укрограждане смогут обрести спасение. И никак иначе.

А если не будет покаяния и искупления, то не будет и спасения. Вообще ничего не будет кроме нищеты, дикости и руины.

Читайте также: Когда на Донбасс придет «долгожданное», — мнение

Андрей Ваджра