Спасение экипажа корабля Черноморского флота, затонувшего в Босфоре — подробности

Из 78 членов экипажа российского разведывательного корабля Черноморского флота «Лиман», затонувшего в Черном море, 63 человека были спасены турецкой береговой охраной, 15 — членами экипажа грузового судна «Youzarsıf H», с которым столкнулся российский корабль, говорится в сообщении управления информации и печати аппарата премьер-министра Турции, полученном РИА Новости.

«Главное управление береговой охраны сообщило, что 81-метровое грузовое судно «Youzarsif-H» под флагом Того, перевозившее живой скот, столкнулось с российским разведывательным судном «Лиман» недалеко от входа в пролив Босфор.

Сразу после получения Стамбульской береговой охраной сигнала SOS в район столкновения были направлены спасательные судна-тягачи и скоростные катера.

Из 78 членов экипажа российского военного судна 63 человека были спасены командой береговой охраны Турции, а оставшиеся 15 человек — членами экипажа «Youzarsif-H», — говорится в сообщении.

По информации турецкой береговой охраны, состояние здоровья всех членов экипажа «Лимана» удовлетворительное.

Столкновение, как заявили в Генштабе Турции, произошло из-за сильного тумана.

«В ходе спасательной операции, осуществленной командой спасателей в соответствии с регламентом ВМС Турции, после получения сообщения о крушении в территориальных водах, все 78 членов экипажа российского военного судна были успешно спасены.

Российское военное судно вскоре после столкновения пошло ко дну. Нет ни одного пропавшего без вести члена экипажа», — рассказали в военном ведомстве.

В спасательной операции приняли участие десантные катера ВМС Турции Imbat и Kiliç, спасательное судно Akin и судно береговой охраны Tekirdağ, вертолет SH-70, поисково-спасательный самолет CN-235 и поисково-спасательный вертолет, а также катер береговой охраны и поисково-спасательный вертолет службы береговой охраны Турции.

Ранее сообщалось, что «Лиман» в четверг получил пробоину после столкновения с другим судном в Черном море в 40 километрах от Босфора. По данным турецкой береговой охраны, спасены 78 российских моряков, их состояние удовлетворительное. Как сообщило Минобороны РФ, сам корабль затонул.

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