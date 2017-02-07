S&P угрожает сохранять неинвестиционный рейтинг России еще 1-2 года

Рейтинговое агентство S&P обещает сохранить неинвестиционный или «мусорный» рейтинг России еще как минимум «в течение года или двух».

В настоящий момент рейтинг РФ находится на уровне ВВ+, что всего на одну ступень ниже инвестиционного рейтинга. При этом ранее многие экономисты и российские чиновники называли присвоение такого рейтинга необоснованным, по их мнению, рейтинговые агентства неадекватно оценивают риски в российской экономике.

Рейтинговые агентства часто критикуют за несправедливые оценки и рейтинги, которые сильно влияют на инвестиционную привлекательность. Достаточно вспомнить тот шквал критики и разбирательства, с которыми S&P, Moody’s и Fitch столкнулись после кризиса 2008 г. и понижения рейтинга США.

«Россия столкнулась с надолго укоренившейся проблемой, которая заключается в отсутствии динамизма и диверсификации экономики. Речь также идёт о сокращающемся населении, что делает потенциал для роста ещё меньше, и за последнее время поддержку бюджету оказало лишь более существенное восстановление цен на нефть», — говорится в сообщении S&P.

Очевидно, что S&P предпочитает сосредоточиться на отдельных негативных или проблемных аспектах, предпочитая не отражать в своих прогнозах и оценках потенциал и перспективы роста.

Между тем, в Минфине РФ ранее заявили, что существует явное несоответствие оценок долговых обязательств России рейтинговыми агентствами США их собственным критериям оценки кредитоспособности стран.

Так, в Минфине отмечают, что облигации РФ оцениваются на таком же уровне, как бумаги Доминиканской Республики, Коста-Рики или Сербии, хотя доходность по этим бондам на 150-175 пунктов выше, чем по обязательствам России. Соответственно, по российским облигациям ниже риски, но агентства это игнорируют.

Минфин назвал оценки рейтинговых агентств «оторванными от реальности», поскольку они не учитывают «способность экономики России поддерживать устойчивость в условиях серьезных внешних шоков». Кроме того, при выставлении рейтингов РФ агентства игнорируют низкий уровень госдолга, хотя учитывают этот фактор в отношении других стран.