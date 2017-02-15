Создание таких истребителей, как Т-50, необходимо, — эксперт

Стали известны сроки первого полета истребителя пятого поколения Т-50 с новым двигателем. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что самолет не станет массовым, однако подчеркнул важность его разработки.

Объединенная двигателестроительная корпорация анонсировала первый полет истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) с новым двигателем. По словам представителя компании, полет может состояться в четвертом квартале 2017 года.

Т-50 впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, широкой публике он был представлен на авиашоу МАКС-2011. Сейчас истребители оснащаются так называемыми двигателями первого этапа — «изделиями 117». Аналогичными двигателями снабжаются истребители Су-35. В будущем истребители пятого поколения получат новые турбореактивные двигатели второго этапа, известные под обозначением «изделие 30».

Об их преимуществе в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Двигатель будет более мощным, самолет сможет летать на форсаже гораздо дольше, чем сегодня; крейсерская скорость его на высотах будет больше, чем у истребителей поколения 4+ или 4++; этот двигатель более экономичный и более тихий», — сказал военный эксперт.

Он отметил, что в конструкции Т-50 широко применяются композиционные материалы на основе углепластика, что сильно снижает его радиолокационную заметность.

«Самолет малозаметный не только потому, что у него небольшая отражающая поверхность, он покрыт специальными составами, которые пропускают мимо радиолучи, но и потому, что у него — система радиоэлектронной борьбы, которая не позволяет самолетам противника его засечь. То есть целая комбинация свойств, которая позволяет быть этому самолету „невидимым“», — подчеркнул Виктор Литовкин.

По его словам, не стоит ожидать, что Т-50 станет массовым самолетом.

«Я не думаю, что нам необходимо иметь очень много таких самолетов. Потому что, понимаете, возникает очевидный вопрос: с кем воевать таким самолетом? Страны, у которых тоже есть самолеты пятого поколения — это США и Китай. Но современная война — сложная вещь с применением всех видов оружия. Да, такой самолет нужен. Потому что прогресс не остановить. И создание такого самолета — это продвижение не только авиационной техники, но и создание новых материалов, двигателей, новых систем управления и электроники, систем радиоэлектронной борьбы, и много еще чего. Все это двигает вперед наши технологии и нашу науку», — отметил военный эксперт.

По его мнению, экспортным вариантом может стать российско-индийский истребитель пятого поколения.

«Думаю, что Т-50 вряд ли будет кому-то продаваться. Но мы создаем вместе с Индией совместный проект истребителя пятого поколения FGFA. Если Т-50 пилотируется одним летчиком, то FGFA — двумя. Не исключено, что российско-индийский самолет пятого поколения будет предназначен, в том числе, и для продажи в третьи страны», — сказал Виктор Литовкин.

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