Союз дудука и синтезатора

В ноябре прошлого года произошли события , которые не остались незамеченными для любителей музыки. Человек , которого так усердно впихивали наши полицейские, не сопротивлялся, просто ему была неприятна бесцеремонность стражей порядка , да и сама ситуация , по-видимому, ему была не понятна. Ведь это был известный музыкант, друг нашей страны еще со времен СССР (1983г), неоднократно побывавший с концертами и дружескими визитами, имеющий опыт общения с нашими гражданами не только на земле, но и в космосе – Дидье Маруани. Так случилось ,что Д. Маруани заподозрил Ф. Киркорова в плагиате своей мелодии. В последствии музыкальные эксперты Франции и России подтвердили , что 41% песни «Жестокая любовь» был позаимствован из песни Symphonic Space Dream, принадлежащей Д.Маруани. Продолжение этого конфликта следует ожидать в будущем, но не об этом сейчас речь.

Вспомним концерт Дидье Маруани и Дживан Гаспаряна , который состоялся в Ереване в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна 30 октября 2009 года в присутствии 11300 слушателей. Накануне концерта,29 октября 2009 года во время пресс-конференции солист группы Space Дидье Маруани сказал : « Нам очень приятно находится в Армении с концертом. Еще во время Советского Союза мы выступили в России, Украине, Казахстане с 20 концертами, во время которых рождалась любовная история между Space и странами СССР. На концерты приходили и дети, и взрослые, что для людей на сцене является лучшим подарком. Те впечатления еще живы, и мы уверены, что ереванский концерт оставит те же впечатления.». Об участии в концерте легендарного музыканта Дживана Гаспаряна, Д.Маруани сказал: «Играть с Дживаном Гаспаряном – большая честь для нас, ведь армяно-французские дружеские отношения — это не просто слова. Еще 20 лет назад Шарль Азнавур пригласил меня принять участие в создании клипа песни “Для тебя Армения”. Это была хорошая песня, и я рад своему участию в этом проекте».

Зрители были покорены как игрой своего легендарного музыканта и земляка , так и не менее популярного гостя. Концерт сопровождался лазерным шоу. Концерт носил частный характер и проводился при поддержке «Юнибанка». На концерте присутствовал президент Армении Серж Саргсян. Концерт сопровождался усилиями не только музыкантов, но художников , такими как Ильяс Айдаров . Для создания космического пространства и среды им были созданы композиции движущихся фигур детей в «космосе» , облаченных в костюмы космонавтов. Концерт был благотворительный и средства от него поступили в фонд некоммерческой организации «Армянские матери», руководитель Т. Манукян. Организация «Армянские матери» оказывает помощь в лечении детей страдающих ДЦП .

Немного об основных героях того концерта в Ереване.

Дидье МАРУАНИ родился в 1953 году в Монако. Известный также под псевдонимом Экама и создатель группы Спейс. С пяти лет Дидье Маруани изучает в Монако классическую музыку: игру на фортепиано, сольфеджио и гармонию. В 10 лет он начинает сочинять песни, в 12 лет записывается его первая песня «L’etoile d’or» — «Золотая звезда» сочиненная в честь Дня Отцов. В 15 лет он переезжает в Париж и продолжает свое музыкальное образование в Консерватории, которую заканчивает со 2-й премией по фортепиано и 1-й по сольфеджио. Дидье Маруани известен в мире музыки под псевдонимом ECAMA и как создатель группы SPACE. Его отец и дяди были известные менеджеры, фотохудожники, писатели, издатели организаторы музыкальной индустрии , и работали с самыми известными музыкантами начиная с 60-х годов прошлого столетия. Это Жак Брель, Клод Франсуа, Джо Дассен, Энрико Массиас, Сальваторе Адамо, Анри Сальвадор, Ив Монтан, Джони Холидей и другие. С 17лет Дидье Маруани пишет музыку для звезд французской песни : НИКОЛЕТТА и РЕЖИН. Его произведения появляются в альбомах Джонни ХОЛЛИДЕЯ, Клода ФРАНСУА, Джо ДАССЕНА. Маруани выступает в Советском Союзе, также сотрудничает с французским театром музыкальной комедии и пишет музыку для спектакля «Le rêve de Mai»(« Мечта мая»), о событиях мая 1968г. Известно, что в мае 1968г. были демонстрации студентов во Франции и приведшие к отставке Президента страны и правительства.

В 1987 году Дидье МАРУАНИ начинает большой проект, первая космическая опера альбом « Space Opera», организует на больших площадках концерты с участием хора Красной Армии, а также хора Гарвардского Университета. С помощью советской орбитальной станции » Мир » выпущена в космос установка с музыкой космической оперы. Все последующие годы по настоящее время Дидье Маруани успешно выступает па территории России и в странах б. СССР , проходят многотысячные концерты группы Спейс.

Известный армянский музыкант, Дживан Гаспарян родился в 1928г в деревне Солак, в Армении.С шести лет начал самостоятельно играть на дудуке. Постепенно рос его профессиональный уровень. Он участвует в совместных выступлениях с ансамблем песни и танца , с Ереванским филармоническим оркестром. Д.Гаспарян в творчестве опирается на армянскую народную музыку и сочиняет произведения для исполнения на дудуке. В чем секрет? Скорее всего, в магии редкого музыкального инструмента и в том, как виртуозно владеет им Дживан Гаспарян. Дудук под названием «циранапох», упоминал ещё армянский историк V века Мовсес Хоренаци.

Музыка дудука являются неотъемлемой частью культурной жизни , а также сопровождает разные события в жизни армян. Это национальный армянский инструмент . На свадьбах и даже похоронах звучит народная или классическая исполняемая на дудуке. “Музыка дудука — это то, как поют горы или разговаривают деревья, как плачут старики или радуются дети, сражаются воины или играются свадьбы”, — говорит Дживан Гаспарян о своем инструменте.

В 2000годы Дживан Гаспарян часто выступает с известными мировыми исполнителями, такими как Лара Фабиан, Лайонел Ричи, Ева Ривас и др. Знаменитый армянский дудукист Дживан Гаспарян выступает с сольными концертами с программой “Избранное”. В нее как правило входят традиционные армянские народными мелодии, так и собственные сочинения мастера. Каждый концерт Дживана Гаспаряна — событие. Легендарный музыкант, мастер дудука каждый год собирает аншлаги на различных площадках. Не стал исключением и концерт в Ереване с участием Дживана Гаспаряна и Дидье Маруани. Красочное шоу, высокое исполнительское мастерство, прекрасная музыка сделали этот концерт незабываемым событием культурной жизни Армении.

Талант, необыкновенная любовь к музыке, творческая природа двух людей таких разных по возрасту, по стране проживания, по музыкальным инструментам и стилю , смогли объединить свои творческие усилия и создать незабываемое действо в столице одной из закавказских республик.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107945/17160/-