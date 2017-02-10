Совместная пресс-конференция Путина и президента Словении, — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной»
Президент России Владимир Путин и его словенский коллега Борут Пахор проводят в Москве совместную пресс-конференцию по итогам двусторонней встречи.
В рамках переговоров главы государств обсудили ключевые международные проблемы и укрепление двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486737166