Советы – были эффективны во всякие времена

В результате неквалифицированных преобразований местной власти произведённых после переворота 90-х годов она практически полностью деградировала. Громоздкая, дорогая малопонятная и, естественно, неэффективная. Преобразования продолжаются, теперь уже в местную власть вставляют правящую партию. Кто не в правящей партии тот не во власти. Таким образом, грядёт фашизация власти. В политических словарях позднего Сталина, раннего Хрущёва чётко прописано – фашизм это открытая диктатура партии. Распространяется пример Госдумы, которая стараниями партий и власти превратилась в блатную синекуру. Думы, что общероссийская, что местные стали посмешищем и позором страны.

Политика дураков во власти, национальной беды России, неизменна при всех реформах – поднять эффективность, отняв деньги. Примеры: местная власть, медицина, образование и т.д.

Село и город – основные поселения России. Значит, нужны сельсоветы и горсоветы. Половина средств собранных для бюджета на территории поселения поступает в распоряжение местного бюджета, другая половина перечисляется в губернский бюджет. Оттуда половина перечисляется в общероссийский бюджет. Таким образом 75% бюджетных средств остаётся в губернии. С этого и надо начинать преобразования.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109575/17140/-