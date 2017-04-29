Советник Авакова угрожает украинцам, которые осмелятся надеть георгиевские ленты на 9 мая (ВИДЕО)

Советник главы МВД Украины Арсена Авакова Зорян Шкиряк, печально известный своими скандальными заявлениями и эпическими провалами, в очередной раз отличился в преддверии 9 мая.

В ходе брифинга он потребовал, чтобы жители «незалежной» не использовали в ходе памятных мероприятий 8-9 мая «коммунистическую символику, в том числе георгиевские ленты».

«Прошу удержаться от использования запрещенной коммунистической символики. В первую очередь — георгиевских лент. Это касается всего периода, в том числе 8–9 мая.

Под этим знаком террористы захватывали украинские города и убивали украинских граждан. С этими лентами и сейчас российские танки и российские сапоги топчут украинскую землю.

Сегодня это признак российского терроризма. Прошу не использовать эти ленты во время майских дат. Это вызывает логичную и объективную правильную реакцию у украинского патриота и гражданина», — фактически угрожает украинцам Шкиряк.

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Напомним, что в прошлом году неонацисты напали в Киеве на мать и дочь, не побоявшихся выйти на шествие с георгиевскими лентами. Позже семье пришлось переехать в Россию.

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