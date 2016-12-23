Совершивший теракт в Берлине тунисец после наезда на людей пошел в мечеть

Главный подозреваемый в совершении теракта в Берлине, гражданин Туниса Анис Амри, был замечен в мечети берлинского района Моабит через несколько часов после наезда на посетителей рождественской ярмарки, а затем, как предполагают власти, он мог покинуть Германию.

Съемка проводилась возле мечети, которую даже сами ее посетители называли местом, вокруг которого группировались сподвижники «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ). Утром 22 декабря полиция провела в здании обыск. Как утверждают в следственных органах, работа молельного дома и действующего при нем религиозного объединения была уже давно запрещена, передавт DW.

Как сообщет Euronews, след Амри искали в Стокгольме, шведская полиция оцепила один из терминалов аэропорта «Арланда», когда туда приземлился рейс из Берлина.

Газета «Süddeutsche Zeitung» выяснила, что подозреваемый планировал в ближайшее время отправиться в Сирию для участия там в боевых действиях на стороне исламистов. Последнее время он активно готовился к этому с группой единомышленников в Нижней Саксонии. Потенциальные джихадисты, в частности, совершали марш-броски по несколько десятков километров с тяжелыми рюкзаками.

Несмотря на то, что Анис Амри на протяжении нескольких месяцев находился под наблюдением спецслужб, те не предприняли никаких действий, чтобы обезвредить террориста. Амри был одним из тех 549 человек, которые занесены в Германии в специальный список особенно опасных исламистов, потенциально готовых, по оценке властей, пойти на крупный теракт.

Как ранее сообщало EADaily, вечером 19 декабря грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в центральной части западного Берлина — на площади Брайтшайдплац. Жертвами трагедии стали 12 человек, еще 48 госпитализированы. 23-летний беженец, задержанный ранее по подозрению в совершении теракта, был освобожден 20 декабря. Полиция заявила, что имеющиеся на настоящий момент результаты расследования не дают оснований подозревать обвиняемого в совершении преступления.