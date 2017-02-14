Совбез ООН осудил пуски ракет в КНДР и обещает «значительные меры»

Пуски баллистических ракет, осуществленные Северной Кореей, способствуют развитию систем доставки ядерного оружия КНДР и усиливают напряженность, говорится в заявлении Совета безопасности ООН, который, как передает «Интерфакс», осудил пуски и обещает принять «значительные меры».

В частности, в заявлении СБ сказано, что запуски ракет нарушают международные обязательства КНДР в рамках ранее принятых резолюций. При этом отмечается, что Северная Корея «отвлекает ресурсы на баллистические ракеты, когда население испытывает большую нужду».

Совет Безопасности продолжит внимательно следить за ситуацией и примет «дальнейшие значительные меры».

Напомним, ранее состоялись экстренно созванные по инициативе США и Японии закрытые консультации членов Совбеза в связи с ракетным пуском в КНДР. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил запуск Северной Кореей баллистической ракеты и призвал эту страну вернуться на путь денуклеаризации.

EADaily уже сообщало, что 11 февраля, по данным Комитета начальников штабов Республики Корея, запуск баллистической ракеты был произведен с полигона в северокорейской провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела около 500 км и упала в акватории Японского моря.

В Пентагоне подтвердили тот факт, что КНДР произвела запуск ракеты средней дальности. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) «пришло к выводу, что произведенный Северной Кореей запуск не представлял угрозы для Северной Америки».