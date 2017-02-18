Сотрудники ФСБ задержали на границе в Крыму украинского диверсанта

Член радикальной группировки «Аскер» Сеит-Ибраим Зайтуллаев задержан российскими пограничниками после попытки пересечь границу в Крыму в обход пункта пропуска, сообщили в Крымском управлении ФСБ России.

Уже возбуждено и расследуется уголовное дело по факту незаконного пересечения границы России. При этом у задержанного обнаружено удостоверение участника «Аскера». Кроме того, выяснилось, что Зайтуллаев больше года входил в состав батальона им. Номана Челибиджихана, созданном одним из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым.

По словам задержанного, в батальоне готовят специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу.

ТАСС со ссылкой на свои источники уточняет, что Зайтуллаев в настоящее время находится в изоляторе временного содержания в Симферополе, с ним работают следователи.

Как сообщало EADaily, в ночь на 13 февраля бойцы ВСУ захватили лагерь крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана («Аскер») в Херсонской области. В Крыму считают, что разгром «Аскера» связан с решением отдельных командиров Вооруженных сил Украины навести порядок и защитить жителей Херсонской области, где добровольческий батальон «чинит настоящий произвол и беззаконие».