Сотрудники больше не бояться жаловаться на работодателей

Недавно портал Job.ru опубликовал данные, согласно которым 60% из 2500 опрошенных сотрудников различных предприятий готовы не только жаловаться на сайтах и форумах на своих работодателей, но и заявлять о нарушениях прав в трудовую или налоговую инспекцию.

Четверть всех участников опроса изъявила желание вступать в открытые трудовые конфликты. Согласно опросу «Альфастрахования», 26% респондентов готовы спорить с работодателем в суде или надзорных органах. И, как не удивительно, но самая главная причина трудовых конфликтов – произвол начальства (так считают 43% опрошенных Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС).

Сейчас сотрудники многих сетевых кафе по всей России массово забрасывают интернет негативными отзывами о своих работодателях. Чаще всего жалуются на невыплаты обещанных зарплат, непомерные штрафы и низкое качество продукции, а также на обман со стороны работодателя при устройстве на работу.

Особо острая тема – это взаимодействие между руководителями и рядовыми сотрудниками. Постоянное неуважительное отношение и даже прямые оскорбления. Самое интересное, что большинство отзывов приходит от сотрудников отнюдь не дешевых забегаловок и организаций-однодневок, а из крупных, раскрученных заведений. С чем же связана такая эксплуатация труда? Многие связывают это с кризисом и антироссийскими санкциями. Но всё-таки компании должны уметь подстраиваться под сложившиеся обстоятельства и уметь корректировать бюджеты, думая не только о сверхприбыли и своих личных карманах, но и о сотрудниках.

В Москве одной из самых «популярных» по негативным отзывам от сотрудников является компания «Healthy food». Это сеть кафе здорового питания, начавшая свою историю ещё в 2009 году. Уже тогда они определили свой кодекс чести: «Каждый в команде имеет право просить о помощи и оказывать ее. Каждый доводит свое дело до конца и отвечает за результат. Твое мнение – огромная ценность, говори о нем! Присоединяйся к нашей команде!». Вот так всё красиво звучит, а тем временем сайты с рейтингами и отзывами о работодателях пестрят подобными сообщениями:

«Омерзительная шарашкина контора! Если вы хотите интересную работу, хорошую зарплату и уважительное и справедливое отношение к сотрудникам, то ВАМ НЕ СЮДА! Бегите отсюда, как можно скорее. Вы тут — никто. Бесплатная рабочая сила, на которой будут ездить 24/7 и штрафовать за все подряд, ничего не объясняя».

Еще одной «нелюбимой» работниками стала сеть кафе быстрого питания «Пышка». Вот топовая семёрка самых распространенных жалоб среди «пышкинцев»: «договор на руки не выдают», «об отпусках и больничных речи вообще не идет», «руководство относится к работникам как к рабам», «текучка просто дикая, потому что все оттуда бегут», «зарплату задерживают, платят меньше, чем обещано», «постоянно штрафуют», «не оплачивают переработки».

Есть такая «выдающаяся» организация и в Петербурге. Del Mar – сеть круглосуточных кафе и ресторанов, как они сами о себе говорят – с «собранием лучших гастрономических хитов и заботой о Вашем отдыхе». Кто бы мог подумать, что всё великолепие, о котором там приторно рассказывает сайт заведения, создаётся на «костях и нервах» рядовых сотрудников.

Стоит отметить, что сфера общественного питания в отношениях между работодателями и сотрудниками грешит не только в России. Отличился даже Mc’Donalds – это самый крупный частный работодатель в США, при этом зарплаты у него одни из самых низких. Меньше получают только мигранты, занятые на фабриках и заводах.





Кстати, ещё в апреле 2016 года по всей стране началась кампания «Люди в фастфуде». Сперва она начиналась больше как информационная поддержка работников, но вскоре переросла в действительную поддержку и помощь всего фастфудного мира. Вся суть кампании держится на трёх китах: достойная зарплата (не ниже 300 рублей в час), полностью только «белые» выплаты, оформление трудового договора с реальным работодателем.

А ведь это и есть те три условия, соблюдение которых поможет добиться успеха заведения в целом, а не только создавать видимость успешного фастфуда, скрывая за дверьми кухни и офисов нелицеприятные подробности жизни компании.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110592/21248/-