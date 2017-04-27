Сотрудник офиса ЕС в Армении подозревается в хищении

В Ереване в рамках уголовного дела о присвоении грантовых средств в особо крупном размере, арестована координатор грантовых программ делегации Евросоюза в Армении Марине Папян. Об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Сона Трузян.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается. Ранее сообщалось о том, что возбуждено уголовное дело, связанное с присвоением грантовых средств. По делу проходят 13 человек, трое из них находятся в розыске.