Сотрудник офиса ЕС в Армении подозревается в хищении
В Ереване в рамках уголовного дела о присвоении грантовых средств в особо крупном размере, арестована координатор грантовых программ делегации Евросоюза в Армении Марине Папян. Об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Сона Трузян.
Предварительное следствие по уголовному делу продолжается. Ранее сообщалось о том, что возбуждено уголовное дело, связанное с присвоением грантовых средств. По делу проходят 13 человек, трое из них находятся в розыске.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/27/sotrudnik-ofisa-es-v-armenii-podozrevaetsya-v-hishchenii