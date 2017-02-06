Сотрудничество России и США поможет разрешить кризис на Украине и в Сирии, — МИД Германии

В Германии признали, что давление на Россию бесперспективно, а урегулированию кризиса на Украине поможет разрядка в отношениях США и России.

Заявление министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля о перспективах урегулирования в Сирии и на Украине, а также разоружения в Европе цитирует ARD.

«Если между этими двумя мировыми державами произойдет разрядка, это будет хорошо для развития ситуации в Сирии, для развития ситуации на Украине, для процесса разоружения в Европе», — заявил Габриэль.

Таким образом, глава МИД Германии признал, что политика давления на Россию в целях урегулирования конфликтов на условиях Запада больше не имеет перспектив.

Он добавил, что будущие договоренности «не должны быть достигнуты за счет Украины и Европы» и что Берлин так же «заинтересован в дружеских отношениях с Россией».

Сегодня своей первостепенной задачей МИД Германии видит сохранение атлантических структур.

В ходе недавнего визита в Вашингтон он также заявил: «И вице-президент США Пенс, и его коллега Тиллерсон ясно дали понять в ходе переговоров, что у них есть большой интерес к объединенной Европе, что они поддерживают трансатлантическое партнерство в НАТО».