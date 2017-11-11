Состоялось первое слушание суда по иску Армена Джигарханяна

Сегодня в Кунцевском суде Москвы состоялось предварительное слушание по бракоразводному процессу Армена Джигарханяна и его молодой супруги Виталины Цымбалюк-Романовской . Сами фигуранты в суд не явились, их интересы представляли адвокаты. Основная причина развода – личные мотивы, материальные претензии и вопросы раздела имущества пока сторонами не затрагиваются.

Суд предложил взять традиционную в таких случаях примирительную паузу, которая продлится до 27 ноября.

Напомним, что конфликт Джигарханяна с Виталиной длится уже несколько недель. Актер обвиняет супругу в обмане, предательстве и финансовых махинациях, из-за которых оказался под угрозой банкротства театр, любимое детище Джигарханяна. Находясь на посту директора, Виталина, по словам артиста, самовольно меняла репертуар, увольняла неугодных артистов и присвоила около 80 миллионов рублей, выделенных государством на финансирование театра.

Сама Цымбалюк сейчас находится за пределами России. Одни источники сообщают, что женщина уехала в Грузию, другие — что Виталина попала в одну из киевских клиник. Все вопросы в столице решает за нее подруга Элина Мазур. Защитница категорически опровергает все нападки на Виталину и называет сложившуюся ситуацию «чудовищной провокацией» окружения Джигарханяна, которое использует пожилого больного актера в своих корыстных целях.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/sostoyalos-pervoe-slushanie-suda-po-isku-armena-dzhigarhanyana.html