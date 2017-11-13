«Соприкасаемся лоб в лоб», — Лукашенко об активизации НАТО (ВИДЕО)

Белоруссия и Россия «лоб в лоб» соприкасаются с активизацией НАТО у своих границ, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Он назвал это «зеркальным отражением границы с Калининградом».

«Не скажу, что они нас уж очень любят — и вас, и нас, Россию и Беларусь», — добавил Лукашенко.

Белорусский президент выразил надежду, что отношения Москвы и Минска будут улучшаться.

«Мы люди не чужие, у нас единое отечество. Мы не делим Россию и Беларусь по границам, а пытаемся построить что-то общее — назвали его Союзным государством», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что гражданам двух стран не на кого больше рассчитывать, кроме как друг на друга, и заверил, что в России всегда могут положиться на Белоруссию.

Алиханов, который впервые приехал в республику в статусе губернатора, в ответ поблагодарил президента за прием и отметил, что в Белоруссии живет братский России народ. Сотрудничество между Минском и Калининградской областью он видит в первую очередь в аграрном секторе, однако есть перспективы и во многих других сферах экономики.

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