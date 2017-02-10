Солистка Serebro «наплевала на Казахстан» в прямом эфире

«Весь Казахстан плюет на тебя», «никогда в Казахстан не приезжайте», — разозлились на солистку группы Ольгу Серябкину пользователи Сети.

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина возмутила своим высказыванием жителей Казахстана. Инцидент произошел в онлайн-эфире телеканале Life во время игры в Mortal Кombat.

Участницы коллектива Ольга Серябкина и Екатерина Кищук сражались «на поле боя» и отвечали на вопросы пользователей Сети. Как только сотрудник программы хотел задать Серябкиной вопрос, начинающийся со слов «в Казахстане…», певица грубо перебила его: «Казахстан? Да наплевать на Каз…».

Поняв, что сказала она что-то лишнее и неуместное, подопечная Макса Фадеева замолчала. При этом она попутно успевала оскорблять свою коллегу по цеху.

Молодой человек попытался сгладить ситуацию, но ему это не удалось. Незамедлительно на официальную страницу группы в Instagram обрушился потом негативных комментариев о поведении Серябкиной.

«Дрянь такая! Обидела весь казахский народ!», «за языком следи! Плевать на серебро!!!», «весь Казахстан плюет на тебя», «никогда в Казахстан не приезжайте», — разозлились жители оскорбленной страны.

Некоторые пользователи даже призвали после таких слов бойкотировать концерты группы.

Позже Серябкина выложила видео, где с унылым лицом и грустным голосом принесла свои извинения, заявив, что она играла в азартную игру, а вопросы ей мешали.

«Это ужасное недоразумение. Мне очень неприятно, что так произошло. Я ничего не хотела сказать плохого и тем более кого-то обидеть. Это случилось, когда я рефлекторно отмахнулась от вопроса», — объяснила солистка Serebro.

Это видео только усугубило ситуацию. Пользователи Сети не поняли — вообще перед кем Серябкина извинялась: в ролике нет ни слова о жителях Казахстана.

Интернет-пользователи заподозрили ее в том, что попросить прощения ее заставило руководство группы, побоясь потерять многочисленную аудиторию в этой стране.