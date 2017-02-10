Солистка Serebro «наплевала на Казахстан» в прямом эфире
Солистка группы Serebro Ольга Серябкина возмутила своим высказыванием жителей Казахстана. Инцидент произошел в онлайн-эфире телеканале Life во время игры в Mortal Кombat.
Участницы коллектива Ольга Серябкина и Екатерина Кищук сражались «на поле боя» и отвечали на вопросы пользователей Сети. Как только сотрудник программы хотел задать Серябкиной вопрос, начинающийся со слов «в Казахстане…», певица грубо перебила его: «Казахстан? Да наплевать на Каз…».
Поняв, что сказала она что-то лишнее и неуместное, подопечная Макса Фадеева замолчала. При этом она попутно успевала оскорблять свою коллегу по цеху.
Молодой человек попытался сгладить ситуацию, но ему это не удалось. Незамедлительно на официальную страницу группы в Instagram обрушился потом негативных комментариев о поведении Серябкиной.
«Дрянь такая! Обидела весь казахский народ!», «за языком следи! Плевать на серебро!!!», «весь Казахстан плюет на тебя», «никогда в Казахстан не приезжайте», — разозлились жители оскорбленной страны.
Некоторые пользователи даже призвали после таких слов бойкотировать концерты группы.
Позже Серябкина выложила видео, где с унылым лицом и грустным голосом принесла свои извинения, заявив, что она играла в азартную игру, а вопросы ей мешали.
«Это ужасное недоразумение. Мне очень неприятно, что так произошло. Я ничего не хотела сказать плохого и тем более кого-то обидеть. Это случилось, когда я рефлекторно отмахнулась от вопроса», — объяснила солистка Serebro.
Это видео только усугубило ситуацию. Пользователи Сети не поняли — вообще перед кем Серябкина извинялась: в ролике нет ни слова о жителях Казахстана.
Интернет-пользователи заподозрили ее в том, что попросить прощения ее заставило руководство группы, побоясь потерять многочисленную аудиторию в этой стране.
«Потом поняла, что их могут теперь не приглашать на корпоративы в Казахстане», — предположили ненавистники.
По материалам: http://ridus.ru/news/244488