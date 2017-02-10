Социалистическая государственная система на порядок эффективнее капиталистической.









Минэкономразвития России в лице министра значительно ухудшило прогноз социально экономического развития России до 2030 года в сравнении с предыдущим прогнозом, сделанным весной этого года, уменьшив ее годовой прирост до 2,5% , то есть, до уровня практической статистической погрешности.

Таким образом, демократическая Россия, с 1991 года по 2030 год, или, если поточнее, за сорок лет своего безбедного капиталистического существования за счет открытых еще Советской Россией месторождений нефти и газа, констатирует в ближайшей на двадцать лет перспективе нулевое развития своей экономики.

Почему позволю вас спросить? Ведь в нынешнее время Россия строит у себя капиталистическую рыночную экономику по образцу самых развитых в настоящее время и самых цивилизованных стран мира. Тех самых стран, которые сейчас, после развала и исчезновения СССР с поля мировой хозяйственной и политической деятельности, их главного политического и экономического конкурента, должны были перейти в эпоху своего самого стремительного экономического развития.

Должны, но не перешли и все никак не могут выйти из непрерывной череды своих политических, экономических и финансовых кризисов. Не успеет закончится один мировой кризис, как сразу же наступает другой, не менее страшный по своим последствиям.

И как же они теперь, эти самые передовые и самые цивилизованные по мнению наших демократов страны мира, развиваются? Да, никак они сейчас не развиваются, если подходить без предвзятости. Капиталистическая система в своем развитии зашла в системный тупик и уже не способствует экономическому процветанию своих стран.

Тогда вспомните, пожалуйста о том, что Советская Россия за первые сорок лет своего существования, с 1917 по 1957, сделала такой рывок в своем экономическом развитии, что стала второй экономикой мира после США. И это несмотря на три страшные войны, такие, как Первая Мировая, Гражданская и Великая Отечественна, которые прокатились по нашим просторам. А первая экономика мира, США, более полутораста лет не воевала на своей территории и только и делала, что благоустраивала, благоустраивала и еще раз благоустраивала свою страну. Да и Европа после второй мировой войны особых таких разрушений на своей территории тоже не имела. Ей нечего было восстанавливать.

О чем это говорит? Для меня это говорит о том, что Социалистическая государственная система на порядок эффективнее капиталистической. Слышу визг наших демократов! Неправда! Неправда! Посмотрите, как хорошо живут люди в Европе, в США! Посмотрите, какие там классные дороги, дома, туалеты, машины, продукты питания и товары народного потребления. И сравните тем, как плохо мы живем. А в то Советское время мы, мол, вообще не жили, а только лишь бедствовали.

Напомню этим господам, не имеющим памяти, что из семидесяти лет Советской власти мы почти тридцать лет лишь воевали и затем восстанавливали разрушенное войнами народное хозяйство страны. И нам развивать свою экономику просто некогда было. Ибо речь щла об элементарном физическом выживании Российской нации.

Слышу опять крики демократов – а не надо было воевать в Германией, надо было сразу же сдаться ей, и мы бы тогда стали Восточной провинцией культурной Германии и «балдели» бы под их руководством до сих пор, попивая Баварское пиво и заедая его Баварскими сосискам.

Ну, что ж, кто-то попивал бы, а кто-то и нет! А вы уверены, что вы тогда относились бы к тем самым, кто пил бы в поверженной Советской России Баварское пиво? А не к тем, кто сидел бы в концлагерях и ждал своей очереди в крематорий? А-а, понимаю, вы из породы нынешних бизнесменов, не имеющих Родины, а потому все продающих и все покупающих и вы бы, конечно же, продали бы свою честь и совесть за право ходить в этих самых концлагерях в надсмотрщиках!

Да, таких было много в ту Великую войну. По самым разным оценкам, от двух до трех миллионов человек. Полицаи, «власовцы», «бандеровцы», «уоновцы», зеленые, калмыки, крымские татары, чеченцы, ингуши и так далее. И вполне возможно, что вы были бы в числе их. Ведь каждый сам выбирает свой жизненный путь.

Но я несколько о другом. Я о том, что МЭР России отказало России в праве на развитие в течении следующих двадцати лет. Почему? Попробую ответить на этот вопрос. Дело в том, что ничего другого господин Улюкаев и не мог сказать.

Ведь он по своей натуре «западник», сторонник и последователь Кудрина. Только несколько «потупее» своего бывшего патрона. И для него в экономике хорошо лишь то, что применяется на западе или в США. А ведь никто из самых великих западных экономистов мира, включая Нобелевских «лаурятов», не может ничего вразумительного казать о том, что будет в капиталистическом мире через десять или двадцать лет. Потому что капиталистический мир развивается хаотически и непредсказуемо, как и любой животный мир. Да он, по сути, и является настоящим животным миром, где выживает только сильнейший и то за счет слабого.

Поэтому, давайте попробуем разобраться. Что такое капитализм? Смотрю в интернете. Определений капитализма много, но все они примерно одинаковы по своей сути. И отличаются друг от друга лишь элементарным словоблудием. Так вот:

Капитализм — это общественно-экономическая формация, основанная на частной собственности на средства производства и эксплуатации наёмного труда капиталом. (Большая советская энциклопедия).

Примерно то же самое говорят и современные источники. Здесь особых изменений в подобных политических понятиях нет.

То есть, капитализм разделяет людей на хозяева и их работников. Стимул работы хозяина – максимально возможная прибыль от использования его собственности. Как говорил по этому поводу Маркс?

«Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал будет согласен на всякое свое применение. При 20% прибыли он становится оживленным, при 50% — положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% прибыли нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы»

Так оно было, так оно и есть! Ведь суть природы человека не изменилась за последние сто лет ни на «капелющечку». И капиталист девятнадцатого или двадцатого века совершенно не отличается от капиталиста двадцать первого века. Как тут ни крути!

А что же у нас тогда с социализмом? Снова заглянем в интернет. Определений понятия социализм множество. Самое простое и доступное для моего понимания оказалось в словаре Ожегова:

Социализм — это социальный строй, при котором основой производственных отношений является общественная, то есть, Государственная, собственность на средства производства и при котором осуществляется принцип: «От каждого — по способностям, каждому — по труду».

То есть, при капитализме каждый гражданин работает на своего хозяина, а при социализме на государство. Есть отличие? Для меня есть! Мне комфортней работать на государство, а не на хозяина. Мне противно работать на хозяина. Ну, это для кого как!

Был ли в Советском Союзе социализм? Да нет же, конечно! В Советском Союзе были построены лишь зачаточные основы Социализма. Но и то результат оказался ошеломительный! Такой ошеломительный, что «Господа Капиталисты» до сих пор не могут прийти в себя – слишком уж впечатлительны достижения Социализма в отдельно взятой стране. Вторая экономика мира, первая научная, образовательная, социальная и культурная страна мира. Разве такое не может не впечатлять? Тупых «идиотов демократов» России не впечатляет, мировую цивилизацию – да и еще много раз — да!!! До жути! До оторопи в селезенке!

Так что же станет прообразом будущего человечества? Капитализм или Социализм? Конечно же социализм! Ну, скажите вы, поборники капитализма, что для развития государства является более эффективным: система, при которой большая часть прибыли поступает в личные карманы хозяина на его виллы, замки и яхты, любовниц и публичных дома или же та, при которой вся прибыль поступает в казну государства, а затем – на развитии всего государства ? Конечно же для государства более эффективна система Социализма! Что бы вы там, демократы, не говорили противоположного!

Но они с утра до вечера мне твердят по всем СМИ России о том, что наворованные миллиарды в карманах Российских олигархов, это благо для России. Ибо, если бы они, эти олигархи, не забрали бы миллиарды денег из бюджета страны в свои карманы, то эти миллиарды просто бы исчезли из бюджета страны. А теперь они, эти миллиарды в их карманах, на их счетах, а значит, в полной сохранности! Ур-р-р-ра, нашим олигархам!

Кому то это нравится, кому то нет! Но это уже мелочи, мелочи нашей действительности, на которые не стоит обращать внимание. Главное, что эти миллиарды в надежном «мешке»!

Кроме того, Социализм – это государственное планирование своего будущего!! Планирование не только на государственном и на региональном уроне, но и на уровне каждого предприятия страны. Плохо это или хорошо? А вы мне найдите человека, который живет бездумно, не планируя свои действия на будущее. Попробуйте! Но ни за какие деньги не найдете себе таких представителей человечества! Таких практически не существует на свете среди нормальных людей! А здесь речь идет о государстве!

К примеру, мы у себя на заводе «детательнейшм образом » обсчитывали планы развития предприятия на ближайшие годы: и по годам и на пятилетку. Подчеркиваю для непомнящих и забывчивых – детальнейше! Мы рассчитывали производственные показатели, запланированные нам Министерством, экологические, социальные. В социальные показатели входили строительство заводского бесплатного жилья, строительство детсадов, яслей, пионерлагерей и санаториев, строительство больниц и поликлиник., строительство заводских спортзалов и стадионов. Это что, плохо?!

Те граждане России, у которых наворованных денег целые мешки в подвалах валяются, с усмешкой скажут, а зачем мне ваши бесплатные типовые социальные блага?! Я и сам в состоянии купить себе и своей семьей любые блага в любых частях света!!!

Но я не об этих социальных «чирьях» государства, я об обычных трудовых ее представителях. Для них государственная социальная политика – это фундамент их благосостояния.

Поэтому вывод здесь может быть лишь однозначный. Если речь в данном государстве идет о благополучии всего его трудового населения, то государственная система такого государства может быть лишь только Социалистической, и не какой иной!

Если же в этом государстве речь идет о благополучии всего лишь кучки богатых бездельников, то за основу его функционирования надо брать капиталистическую систему. Поэтому богатые и знатные выбирают себе капитализм, а трудовая часть населения страны, создающая ее материальные ценности, всегда выберет себе Социализм.

Вы не согласны с этим моим определением? Это ваше право! У нас же демократия! Но простите тогда меня за нескромный вопрос, а где и кем вы работаете? Точнее, а где и кем вы не работает? Если сможете ответить на это вопрос, тогда вам будет понятно, к какой России вы принадлежите!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109993/17146/-