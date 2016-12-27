Собчак сравнила Рынску со старухой Шапокляк

«Выяснение вопроса о том, кто из нас большее говно, стало основным занятием думающих, интеллигентных людей», — пояснила журналистка свою позицию.

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала реакцию общества на крушение пассажирского самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море, на борту которого находился хор ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты и Доктор Лиза.

В своей публикации для журнала «Сноб», названной Собчак «Искусство промолчать», журналистка не только отметила упреки, негатив и осуждения в Сети, но и выразила свое отношение к скандальному высказыванию Божены Рынски.

Поведение Рынски, по мнению Собчак, является поведением человека, «не вполне здорового в узкомедицинском смысле».

«Божена пишет много такого, за что ее могли бы возненавидеть даже те, кто не умеет читать, — отметила телеведущая. — Такая страсть к эпатажу мне вполне понятна, поскольку я и сама отдала ей дань лет этак в двадцать, в период „Блондинки в шоколаде“. Есть ощущение недолюбленности, недооцененности? Ну что ж, тогда я оденусь в костюм какашки и испорчу вам праздник. Ах, это поминки? Да какая разница».

По словам Собчак, Рынска так и не вышла из определенного возраста и «ничто не доставляет ей большего удовольствия, чем выступить в амплуа старухи Шапокляк».

«Свою задачу она с лихвой выполняет, дивиденды от этого получает. Каждый раз, когда вы пишете в соцсетях „Будь ты проклята!“, в нежном сердце Божены расцветает еще одна фиалка», — добавила она.

«В наше время, когда кулачные бои отошли в прошлое, письменное выяснение вопроса о том, кто из нас большее говно, стало основным занятием думающих, интеллигентных людей. Оно не прекращается даже в дни национального траура», — прокомментировала Собчак свою статью в Instagram.

Кроме того, негативно прошлись по Божене и другие известные творческие личности.

В частности, продюсер и артист Максим Фадеев призвал своих подписчиков поддержать петицию о лишении гражданства Божены Рынски. Его пост поддержали многие звезды. Например, Кэти Топурия из «А-Студио».

Ранее в Рунете вызвала широкий общественный резонанс радость обозревателя по поводу гибели журналистов НТВ, за которой последовали сбор подписей за лишение Божены российского гражданства, заявление в Следственный комитет России, реакция Кремля и Генпрокуратуры РФ. Во вторник, 27 декабря, стало известно, что Божена вытряхнула кошачий лоток на людей, повесивших ей на окна портреты погибших журналистов.