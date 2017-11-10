Собчак призвала Мутко уйти в отставку в связи с допинговыми скандалами

В своем видеообращении телеведущая Ксения Собчак возложила вину за допинговые скандалы на вице-премьера России Виталия Мутко и призвала его уйти в отставку.

Так Собчак отреагировала на намерение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских олимпийцев на соревнования только с тем условием, что они не будут петь гимн страны, нести государственный флаг и не примут участие в открытии Олимпиады.

«Получается, что Виталий Мутко и прочие функционеры, мухлевавшие с мочой, спокойно расположатся на VIP-трибунах, выпьют, закусят, а нашим спортсменам придется стыдливо прятаться по номерам и стесняться, прятать глаза, когда будет звучать гимн, — заявила Собчак. — Сделайте хоть что-то хорошее. Уйдите. Мы все против вас».

Слова Собчак очень рассмешили известного российского спортсмена, депутата Госдумы Николая Валуева. «Она имеет на подобные требования ровно такое же право, как если бы вы, прочитав любую газету, начали бы кого-то в чем-то прилюдно обвинять. Вот истинная цена этим обвинениям и требованиям», — сказал он в интервью корреспонденту ФАН.

Валуев считает, что подобные заявления характеризуют Ксению Собчак, позиционирующую себя как политика, с самой невыгодной стороны. «Ну, как говорится, „глубокие“, „зрелые“ политические заявления», — со смехом прокомментировал он видеообращение телеведущей, объявившей о своем намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году.

Он также допустил, что реакция на ее заявление, скорее всего, последует, и, возможно, Собчак ждут весьма неприятные последствия. Валуев даже не исключил судебного преследования, которому может быть подвернута Собчак за бездоказательные обвинения. «На нее можно, в конце концов, и в суд подать о защите чести и достоинства», — отметил он.

Как известно, допинговый скандал, связанный с именами российских спортсменов, разразился из-за появившихся в СМИ заявлений сбежавшего в США экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В июле 2016 года глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен заявил, что министр спорта России Виталий Мутко был в курсе всех манипуляций с допинг-пробами российских спортсменов и напрямую влиял на их подмену во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Факты, указанные в докладе Макларена были признаны в России несостоятельными.

В октябре 2016 года Мутко ушел с поста министра, но, несмотря на обрушившиеся в его адрес потоки критики, был назначен на должность зампредседателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.