Собчак ответила на критику Жириновского оскорбительным хештегом

«Прослушала пять раз, так и не поняла, по любви я вышла замуж или нет, и что там за муж в могиле #ГенераторСлучайныхСлов», — написала теледива.

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео, на котором лидер партии ЛДПР рассуждает о честных и корыстных браках. Мыслей политика Собчак так и не поняла, после чего назвала Жириновского «генератором случайных слов».

Председатель партии сообщил, что настоящую любовь встретить трудно, также он рассказал о многочисленных попытках Ксении Собчак выйти замуж.

«Прослушала пять раз, так и не поняла, по любви я вышла замуж или нет, и что там за муж в могиле #ГенераторСлучайныхСлов», — написала теледива.

В комментариях некоторые пользователи предположили, что Жириновский имел в виду родителей Собчак, а слова про могилу предназначались скончавшемуся Анатолию Собчаку.

«Правильно говорит большинство из-за корыстных целей выходят или жениться, а любовь он говорит трудно найти!, «Все правильно говорит Жирик!», «По сути правильно говорит. Вечная любовь только в сказках и песнях», — согласились с политиком некоторые пользователи.

Впрочем, не обошлось и без традиционных обвинений одиозного политика в маразме.

«Ну забыли человеку вовремя лекарство дать. Бывает», «Он сам уже не знает, что говорит))) лишь бы что-нибудь брякнуть)))) ему же за это не малые деньги дают», — пишут в Сети.