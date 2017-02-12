Собачье сердце добрее материнского

Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае в отношении местной жительницы, которая бросила своего малолетнего сына на неотапливаемой веранде дома, сообщает в пятницу пресс-центр региональной прокуратуры.«В январе жительница одного из сел Локтевского района оставила своего двухлетнего сына на неотапливаемой веранде дома, без одежды и еды.Замерзающего ребенка случайно обнаружил посторонний человек. Малыша своим телом согревала собака, что спасло ему жизнь. В настоящее время ребенку в связи с переохлаждением оказывается стационарная медицинская помощь», – говорится в сообщении.По данным ведомства, после обнаружения ребенка мать еще четыре дня не возвращалась домой. В отношении женщины полиция возбудила уголовное дело по статье о заведомом оставлении без помощи человека.Кроме того, прокурором в адрес председателя комитета по образованию районной администрации внесено представление об устранении нарушений. Суд уже принял решение о лишении женщины родительских прав.Похожий случай произошел в США с жителем округа Эммет в Мичигане в новогоднюю ночь. Вечером 31 декабря он выбежал на улицу за дровами для камина, но поскользнулся и упал, сломав шейные позвонки. Мужчина запросто мог погибнуть от холода, если бы на помощь ему не пришел его пес. Преданное животное своим телом на протяжении 20 часов грело парализованного хозяина на морозе. 11.02.17 СТИХИ О РЫЖЕЙ ДВОРНЯГЕ

Хозяин погладил рукою

Лохматую рыжую спину:

— Прощай, брат! Хоть жаль мне, не скрою,

Но все же тебя я покину.

Швырнул под скамейку ошейник

И скрылся под гулким навесом,

Где пестрый людской муравейник

Вливался в вагоны экспресса.

Собака не взвыла ни разу.

И лишь за знакомой спиною

Следили два карие глаза

С почти человечьей тоскою.

Старик у вокзального входа

Сказал:- Что? Оставлен, бедняга?

Эх, будь ты хорошей породы…

А то ведь простая дворняга!

Огонь над трубой заметался,

Взревел паровоз что есть мочи,

На месте, как бык, потоптался

И ринулся в непогодь ночи.

В вагонах, забыв передряги,

Курили, смеялись, дремали…

Тут, видно, о рыжей дворняге

Не думали, не вспоминали.

Не ведал хозяин, что где-то

По шпалам, из сил выбиваясь,

За красным мелькающим светом

Собака бежит задыхаясь!

Споткнувшись, кидается снова,

В кровь лапы о камни разбиты,

Что выпрыгнуть сердце готово

Наружу из пасти раскрытой!

Не ведал хозяин, что силы

Вдруг разом оставили тело,

И, стукнувшись лбом о перила,

Собака под мост полетела…

Труп волны снесли под коряги…

Старик! Ты не знаешь природы:

Ведь может быть тело дворняги,

А сердце — чистейшей породы! Эдуард Асадов