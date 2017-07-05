Со счетов посольства США в Грузии украли $ 160 тыс.

С счетов американского посольства в Грузии украли 159 тысяч 700 долларов. Деньги были выведены с помощью мошеннической схемы, действующей при диппредставительстве несколько лет, говорится в отчете офиса генерального инспектора Госдепартаманта США.

Делом об исчезновении денег Госдеп занялся после обращения Ассоциации работников посольства (TEA) в 2015 году. По данным следствия, деньги с 2010 до 2014 годы исчезали именно со счета TEA, занимающейся обслуживанием персонала посольства (кафетерий, химчистка, салон, автомойка и прочее).

Согласно отчету, в 2010 году пропали 8,7 тысячи долларов, в 2011 — 38,9 тысячи долларов, в 2012 — 46,1 тысячи, в 2013 — 44,2 тысячи, а в 2014 — 21,8 тысячи, сообщает «Новости Грузия». Офис генерального инспектора Госдепа США связал случившееся с недостаточной защитой бухгалтерского программного обеспечения COTS, которое используется американскими представительствами по всему миру.

Из-за этого, как полагают в американском внешнеполитическом ведомстве, вывести деньги со счетов удалось бывшему сотруднику TEA, у которого ранее был доступ к средствам организации. Он мог осуществлять разные денежные транзакции, вносить коррективы в программу и выполнять другие операции со счетами. При этом, информация об этих операциях не фиксировалась в системе COTS.

Злоумышленник не был выявлен, поскольку сумел удалить все данные из бухгалтерской системы. Согласно данным Госдепа, уничтожены были более 3,1 тысячи записей, содержащих информацию о разных операциях.