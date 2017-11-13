Снова на танцполе: Савченко зажигает в клубе под Киевом (ВИДЕО)

Надежде Савченко, экс-боевику карательного батальона «Айдар», а ныне народному депутату Верховной рады, ничто человеческое не чуждо.

В последнее время она демонстрирует это преимущественно на танцполе.

Казалось бы недавно мы наблюдали за тем, как она лихо отплясывает под хит Верки Сердючки «А я иду такая вся…», как уже в клубе города Ирпень под Киевом Савченко отдаётся танцу под совсем не танцевальную музыку.

Напомним, недавно Савченко объяснила журналистам, почему так странно одевается.

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