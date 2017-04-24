Сноуден учит русский язык

Представители администрации Трампа пока не выходили на контакт с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом, который в настоящее время проживает в РФ, где запросил политическое убежище.

Об этом рассказал журналистам адвокат Сноудена Анатолий Кучерена, уточнив, что жизнь его клиента сейчас связана с Россией.

«Нет, связываться с ним никто не пытался. Я считаю, что позиция Сноудена им обозначена и никак не поменялась… Его позиция неизменна в части того, что он неоднократно высказывал», — заявил Кучерена.

По словам адвоката, его клиент продолжает жить и работать в России, учит русский язык.

«Он начал учить русский язык и уже даже немного говорит по-русски», — добавил Кучерена.

Отметим, что ранее Эдвард Сноуден заявлял о том, что его нахождение в России законно и причин для его экстрадиции в США нет.

Напомним, экс-сотрудник АНБ обнародовал через СМИ документы о программах электронной слежки американских спецслужб, после чего на родине ему стало грозить судебное преследование. В июне 2013 года Сноуден совершил побег из США в Гонконг, а оттуда прибыл в Москву.

В 2014 году Сноуден получил вид на жительство в России сроком на три года.

Читайте также: Минск вернулся к трезвым оценкам происходящего