Смогут ли Россия и США вместе помочь Ливии (ФОТО)

На саммите лидеров ЕС, который пройдет 3 февраля на Мальте, будет обсуждаться проблема беженцев из Ливии.

Только за минувший год более 180 тысяч эмигрантов из этой растерзанной гражданской войной североафриканской страны прибыли в Италию.

Но не исключено, что американский президент готовит свой вариант решения проблемы, одолевающей Италию и другие европейские страны.

Из неофициальных, но заслуживающих доверия источников стало известно, что на следующей неделе будут сделаны первые шаги в сторону запуска проекта по восстановлению Ливии.

И в США надеются на сотрудничество в этом проекте с Россией на партнерских основах. К проекту будут также привлечены Италия и Египет.

Наметившиеся договоренности с Москвой по Сирии логически укрепляют идею совершить апгрейд российско-американских отношений именно в восстановлении Ливии и избавлении ее от ИГИЛ*.

План по реконструкции Ливии был впервые представлен в начале прошлого года частной группой экспертов по международной дипломатии и экономике «Медуза» (Jellyfish) генералу Майклу Флинну, ныне — советнику президента США по национальной безопасности.

До недавнего времени Флинн сам возглавлял консалтинговую компанию Flynn Intel Group, сотрудники которой устанавливают контакты и проводят консультации с политиками бывших стран СССР.

«Медуза» известна как близкая генералу Флинну группа опытных профессионалов, которым и было вверено ливийское направление. Разумеется, основная работа по проекту будет осуществляться различными государственными ведомствами. А «Медуза» выступит в роли битка на бильярдном столе, а также доверенной структурой для привлечения других групп из частного сектора.

Директор «Медузы» Майкл Бэгли называет это проектом «микрогородов». В прибрежной зоне, неподалеку от существующих уже населенных пунктов, планируется возвести города с населением от 20 до 50 тысяч человек. Там будут созданы нефтеперерабатывающие предприятия, инфраструктура для достойного существования.

Подобные микрогорода — вовсе не подобие лагерей для беженцев. Речь идет о небольших городках, соответствующих европейским стандартам. Одна из их главных задач проекта — предотвращение продолжающегося исхода населения страны в Европу, а в перспективе и возвращение ливийских беженцев домой из Европы.

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Идея была принята генералом Флинном как полностью соответствующая политике нынешней администрации. Развернутый план работы был представлен Флинну и утвержден им.

Однако главный вопрос остается: захочет ли Россия работать вместе с американцами в Ливии? Если схема финансирования уже продумана, то договоренностей с России пока нет.

Центральная роль России объясняется, прежде всего, ее историческими связями с Ливией, а также и последними успехами в продвижении собственных интересов на международной арене. Из-за катаклизмов в Ливии Россия понесла немалый финансовый ущерб. В новом Вашингтоне полагают, что стремление вернуть свое влияние и компенсировать убытки может склонить Россию в пользу взаимовыгодного сотрудничества с США на полях разрушенной Ливии.

Высокая оценка американцами возможностей России в Ливии была дана экспертами-соратниками генерала Флинна еще год назад. Но за это время немало воды утекло. 27 ноября 2016 года Москву посетил командующий армией Ливии, фельдмаршал Халифа Хафтар и провел переговоры с министром обороны и министром иностранных дел России.

Этот легендарный ливийский военачальник уже больше года возглавляет военный совет в Тобруке (в Ливии сегодня два центра власти — в Тобруке и Триполи). А 11 января фельдмаршал посетил российский авианосец «Адмирал Кузнецов».

В западной прессе появилась информация о том, будто Россия договорилась с Хафтаром об оказании ему помощи через Алжир. Это выглядит достаточно сомнительно, учитывая то, что Хафтар при поддержке ЦРУ бежал из плена в Чаде, куда он попал в 1987 году, и около 20 лет жил в США, сотрудничая с американским официозом.

Если прибавить к усилившемуся влиянию России ее преимущество в экспертном и стратегическом опыте в Ливии, то стремление американцев к сотрудничеству представляется вполне объяснимым. Существует и необходимость защиты от ИГИЛ и прочих радикалов, в чем опыт России уникален и успешен.

План реконструкции Ливии не подразумевает введения туда американского или российского воинского контингента, однако частные структуры там, вероятно, будут присутствовать для защиты микрогородов.

Можно также предположить, что Вашингтону не нравится, что часть нефти Ливии попала в руки радикалов. Это напоминание о том, что предыдущая американская администрация принимала активное участие в разгроме ливийской государственности.

Кстати, до гражданской войны в Ливии добывали свыше 1,6 миллиона баррелей в день, а сейчас едва дотягивают до 700 тысяч. А ведь Ливия остается нефтяным гигантом с самыми большими разведанными запасами нефти в Африке.

А если так, то станет ли многострадальная Ливия катализатором к началу американо-российской весны?

Авигдор Эскин, РИА Новости

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.