СМИ: ВВС США использовали в Сирии боеприпасы с обеднённым ураном

Американские военные использовали боеприпасы с обеднённым ураном в ходе двух операций против боевиков террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) в Сирии в 2015 году. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на представителя Центрального командования (CENTCOM) ВС США Джоша Жака, передает RT.

По его словам, 5265 бронебойных боеприпасов, содержащих обеднённый уран, были выпущены из пушек самолёта-штурмовика A-10 16 и 22 ноября 2015 года. Целью военных были автоцистерны, в которых террористы перевозили нефть. В результате рейдов военным удалось уничтожить несколько сотен транспортных средств на востоке Сирии, утверждает Жак.

Обеднённый уран является побочным продуктом обогащения природного урана. Он считается токсичным для человеческого организма и приводит к развитию различных заболеваний. Использование Соединёнными Штатами подобных боеприпасов в ходе бомбардировок в 2003 году в Ираке привело к тому, что местные жители до сих пор страдают от серьёзных проблем со здоровьем.

Ранее американские чиновники отрицали использование боеприпасов с обеднённым ураном в операциях против ИГ в Сирии.