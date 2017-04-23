СМИ: впервые с похорон Жанны Фриске Шепелев открыто встречается с девушкой

Папарацци запечатлели свидание телеведущего Дмитрия Шепелева с известным в профессиональных кругах дизайнером Екатериной Тулуповой. Ее немедленно окрестили новой девушкой бывшего гражданского мужа покойной певицы Жанны Фриске.

«В кофейне молодые люди активно флиртовали, держались за руки и обнимались. В общем, вели себя как самая настоящая пара. Мы выяснили, что незнакомкой оказалась Екатерина Тулупова», — пишет издание peopletalk.ru, прилагая фотографии.

По данным kp.ru, Екатерина Тулупова является высококвалифицированным дизайнером. Она окончила Московский энергетический институт (Технический университет) по специальности «дизайн интерьера», дополнительно прошла мастер-курс Миланского технического университета по той же специальности. С 2007 года работа по профилю в дизайн-бюро России и Италии, а в 2011 году вместе с архитектором Олесей Ситниковой основала собственную студию «Арх.Предмет». Тулупова входит в список лучших дизайнеров России и курирует ежегодной выставки современного российского промышленного дизайна в исторических интерьерах «Предмет».

Напомним, Дмитрий Шепелев состоял в незарегистрированном браке с певицей Жанной Фриске, в 2013 году у пары родился сан Платон. В 2015 году Фриске после продолжительной болезни скончалась от рака, после чего сам Шепелев, а также родители певицы пережили продолжительный конфликт из-за прав на воспитание Платона, имущества Фриске, а также денег, которые ее фанаты собрали на лечение. Полтора года пресса пристально следила за всем, что происходит с Шепелевым, несколько успокоившись лишь к осени 2016 года. Тогда же телеведущий выпустил книгу мемуаров о своей любви к Жанне и ее борьбе с тяжелым недугом.