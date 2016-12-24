СМИ: в Турции арестованы более 1,5 тыс. человек за посты в соцсетях

Число арестованных в Турции пользователей соцсетей достигло 1656 человек за последние полгода, сообщает в субботу, 24 декабря, агентство Associated Press, передает «Интерфакс».

Все эти люди подверглись аресту за то, что высказывались в соцсетях в «поддержку террористических организаций» или допускали оскорбительные высказывания в адрес официальных лиц.

По данным турецкого МВД, в отношении еще 3,7 тыс. человек проводятся следственные действия. В общей сложности в поле зрения правоохранительных органов Турции попали 10 тыс. пользователей соцсетей.