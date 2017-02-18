СМИ: в Малайзии проведут повторное вскрытие тела Ким Чон Нама
Полиция Малайзии решила провести повторное вскрытие тела брата лидера Северной Кореи Ким Чон Нама. Об этом сообщает малайзийское издание Oriental Daily News. Повторная судебно-медицинская экспертиза назначена на утро субботы.
Правоохранительные органы Малайзии объяснили тем, что необходимо собрать дополнительную информацию о причинах смерти Ким Чон Нама. Первое вскрытие было проведено 15 февраля, однако по его результатам никаких объявлений сделано не было.
Ранее стало известно, что Северная Корея призвала Малайзию в срочном порядке выдать тело брата лидера КНДР Ким Чон Ына и отчет о результатах вскрытия. Посол КНДР в Малайзии Кан Чоля заявил, что Пхеньян «категорически отвергает результаты вскрытия».
Напомним, Ким Чон Нам был убит в понедельник в Куала-Лумпуре. Предположительно, его отравили два агента северокорейской разведки в аэропорту малайзийской столицы. Ким Чон Нам жил за пределами Северной Кореи и неоднократно публично выступал в поддержку реформ в этой стране.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/18/smi-v-malayzii-provedut-povtornoe-vskrytie-tela-kim-chon-nama