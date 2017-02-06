Проишествия 

СМИ: В ЛНР задержали убийцу начальника управления милиции республики

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Олег Анащенко Фото: news-front.info

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали предполагаемого убийцу начальника управления Народной милиции, полковника Олега Анащенко. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в министерстве государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

По информации издания, вечером 5 февраля в результате плана-перехвата был задержан майор Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он признался в организации и исполнении убийства Анащенко. В настоящее время ведется розыск сообщников задержанного.

Как сообщало EADaily, внедорожник Toyota, принадлежавший Анащенко, взорвался в центре Луганска утром 4 февраля. Изначально сообщалось о двух погибших, однако позднее стало известно, что мужчина находился в автомобиле один. Мощность взрыва оценили в четыре-пять килограммов в тротиловом эквиваленте. В прокуратуре ЛНР заявили, что к случившемуся причастна украинская диверсионная группа.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/06/smi-v-lnr-zaderzhali-ubiycu-nachalnika-upravleniya-milicii-respubliki

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