СМИ: В ЛНР задержали убийцу начальника управления милиции республики

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали предполагаемого убийцу начальника управления Народной милиции, полковника Олега Анащенко. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в министерстве государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

По информации издания, вечером 5 февраля в результате плана-перехвата был задержан майор Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он признался в организации и исполнении убийства Анащенко. В настоящее время ведется розыск сообщников задержанного.

Как сообщало EADaily, внедорожник Toyota, принадлежавший Анащенко, взорвался в центре Луганска утром 4 февраля. Изначально сообщалось о двух погибших, однако позднее стало известно, что мужчина находился в автомобиле один. Мощность взрыва оценили в четыре-пять килограммов в тротиловом эквиваленте. В прокуратуре ЛНР заявили, что к случившемуся причастна украинская диверсионная группа.