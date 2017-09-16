СМИ: В Красноярске отстранен от должности глава местного СКР

Руководитель главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю Игорь Напалков временно отстранен от должности. Об передает РИА Новости, ссылаясь наисточник в правоохранительных органах. «По предварительным данным, Напалков временно отстранен от занимаемой должности на время проверки», — заявил собеседник агентства. В региональном СКР эту информацию подтвердили, но от подробных комментариев отказались.

ТАСС в свою очередь передает, что проверка началась после жалобы местной жительницы председателю СКР Александру Бастрыкину. Что именно стало поводом для жалобы, пока не известно.

Игорь Напалков был назначен на должность главы ГСУ СКР по Красноярскому краю 23 мая 2011 года. До этого работал и.о. руководителя. В период с 29 ноября 2010 года по января 2011 года был главой СУ СКР при краевой прокуратуре.