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СМИ: В Красноярске отстранен от должности глава местного СКР

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Игорь Напалков

Руководитель главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю Игорь Напалков временно отстранен от должности. Об передает РИА Новости, ссылаясь наисточник в правоохранительных органах. «По предварительным данным, Напалков временно отстранен от занимаемой должности на время проверки», — заявил собеседник агентства. В региональном СКР эту информацию подтвердили, но от подробных комментариев отказались.

ТАСС в свою очередь передает, что проверка началась после жалобы местной жительницы председателю СКР Александру Бастрыкину. Что именно стало поводом для жалобы, пока не известно.

Игорь Напалков был назначен на должность главы ГСУ СКР по Красноярскому краю 23 мая 2011 года. До этого работал и.о. руководителя. В период с 29 ноября 2010 года по января 2011 года был главой СУ СКР при краевой прокуратуре.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/09/16/smi-v-krasnoyarske-otstranen-ot-dolzhnosti-glava-mestnogo-skr

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One thought on “СМИ: В Красноярске отстранен от должности глава местного СКР

  • 18.09.2017 at 04:24
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    Под руководством руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Напалкова И.В. создана и успешно функционирует система ограничения конституционного права граждан на доступ к правосудию, с его молчаливого поощрения преступления сотрудников органов полиции скрываются, а возможность обжалования их действий в федеральные контролирующие и надзорные органы пресекается путем формальных отмен его подчиненными незаконных постановлений следователей и повторных назначений проверок, имитирующих процессуальную деятельность и имеющих целью сокрытие волокиты, нарушений закона и прав граждан при рассмотрении сообщений о преступлениях.
    Фабрикация уголовного дела и фальсификация доказательств по делу Бутьянова Александра
    https://www.youtube.com/watch?v=JCig2SBXu2E

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