СМИ узнали о переговорах Путина и Порошенко: вынуждены были шутить

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко в начале апреля провели очередные телефонные переговоры, которые официально не комментировались и не афишировались. Об этом сообщили источники «Коммерсанта», отметив, что о разговоре лидеров двух стран не сообщалось, чтобы не давать противникам Порошенко лишнего повода для обвинения его в общении с «лидером страны-агрессора».

Издание пишет, что последние телефонные переговоры президентов состоялись по инициативе украинской стороны и были посвящены ситуации в Донбассе. 20-минутный разговор проходил в «уважительном корректном ключе», а главы государств периодически «переходили на шутливо-иронический тон». «Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей», — пояснил источник в Москве.

Однако президентам удалось продвинуться только по «некоторым гуманитарным аспектам», но каким именно, не уточняется. Источник в Киеве отметил, что говорили об обмене пленными, о поставках в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии, а также о выплате украинских пенсий жителям непризнанных республик.

Газета также отмечает, что за первые два месяца текущего года между Путиным и Порошенко состоялось четыре беседы.