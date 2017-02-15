СМИ узнали имя россиянки, убитой в Турции вместе с детьми

На востоке Антальи турецкий бизнесмен Муаммер Гюн отравил двух своих детей, убил жену из России, а потом сообщил обо всем в полицию и покончил жизнь самоубийством. Об этом уже проинформировано российское консульство.

Причем СМИ отмечают, что на входной двери в дом Муаммер Гюн вывесил записку с данными о родственниках, чтобы их могли оперативно найти.

Как сообщают источники «Лайф», от рук собственного супруга погибла 36-летняя Анна К., а также двое детей — 13-летняя Л. К. и 9-летний В. Г. Причем старшая девочка является ребёнком погибшей женщины от первого брака, а мальчик — общим ребёнком женщины и убившего её и детей мужчины.

Турецкая пресса сообщает, что трагедия разыгралась в бедном квартале, куда семья переехала около двух недель назад. Причем, как выяснилось, детей мужчина отравил с помощью конфет, а жену убил из дробовика. Сам он застрелился.

Полиция начала расследование.