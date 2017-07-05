СМИ: У украинцев начали конфисковывать жилье за коммунальные долги

Украинцы задолжали за коммунальные услуги более 11 миллиардов гривен, говорится в данных Госстата. Согласно проекту новой редакции закона «О ЖКУ», должникам придется помимо суммы долга оплачивать штраф за каждый день просрочки. Кроме того, по новым правилам субсидианты с долгами могут остаться без государственной помощи. Об этом пишет издание украинское «Сегодня».

Украинцы традиционно зимой накапливают долги за коммуналку, а в первые месяцы лета начинают их погашать. К примеру, в январе этого года украинцам за коммуналку насчитали 14,7 миллиарда гривен, а заплатили всего 9,2 миллиарда. В то же время в марте начислили за коммуналку 7,9 миллиарда, а заплатили почти на два миллиарда больше. Средняя платежка прошедшей зимой достигала 1500 гривен, а уже в мае, когда не нужно платить за отопление, сократилась до 900 гривен.

По итогам первой половины года первенство среди регионов с самым большим процентом оплаты коммунальных услуг заняла Житомирская область. Здесь заплатили больше 117% от начисленной суммы (17% ушло в счет оплаты долга). Хуже всего платят в Сумской области, здесь заплатили всего половину от необходимой суммы.

Общая задолженность по состоянию на начало лета составила 11,3 миллиарда гривен. Больше всего долгов за отопление и горячую воду — 8,9 миллиарда, 3,9 миллиарда гривен за электроэнергию и 1,8 миллиарда гривен за холодную воду.

Практически в любом многоэтажном доме задолженность имеет как минимум каждая десятая квартира. «У нас примерно 20% в каждом доме не платят за коммунальные услуги, или же оплачивают счета частично», — жалуется и.о. директора Терновского Жилищно-коммунального предприятия Игорь Заярный.

Согласно новой редакции закона «О ЖКУ» (документ принят в первом чтении), всем должникам за каждый день просрочки придется платить пеню в 0,1% от суммы долга. При этом общая сумма пени не должна превышать сумму задолженности. Пеня будет насчитываться после 20 числа каждого месяца. Так, если заплатить 30 числа, придется заплатить на 1% больше.

Уже сейчас украинцы с субсидиями, которые накопили долг как минимум за два месяца, не имеют права на продления скидки. Такие изменения вступили в силу в мае, после приятия Кабмином постановления № 300.

При этом, если задолженность превышает 10 тысяч гривен, любой поставщик коммунальной услуги может подать в суд. Судья имеет право наложить арест на машину, квартиру или другое имущество и через исполнительную службу продать его в счет долг. В украинской практике есть прецедент, когда из-за задолженности по коммуналке семья лишилась квартиры. Так, в Луцке 27-летний Александр Швейгер в прошлом году остался без жилья из-за долга в 50 тысяч гривен. «Двушку» продали за 446 тысяч гривен, а «сдачу» не возвращали несколько месяцев.

«С молотка» уходят не только квартиры, но и машины, микроволновые печи, телевизоры и т. д. Купить арестованное имущество может любой украинец на сайте СЕТАМ. В Киеве, как говорит Юлия Грамотная, ситуацию до суда пытаются не доводить. Как отмечает чиновница, на ее памяти нет примеров ареста имущества киевлян из-за коммунальных долг

По словам чиновницы самое «суровое» наказание, которое грозит должникам в столице, — весь дом могут отключить от коммунальной услуги из-за долгов у большинства квартир. К примеру, в Дарницком районе в многоэтажке, которая принадлежит одному из предприятий, отключили горячую воду. Технической возможности для того, чтобы перекрыть воду только в части квартир, нет.