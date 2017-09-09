СМИ сообщили о возможном падении метеорита на Кубани: видео

В Краснодарском крае, возможно, упал метеорит. По крайней мере, местные жители рассказывают, что видели неизвестное небесное тело, которое они назвали «огненным шаром». Об этом сообщает «Живая Кубань».

По данным портала, свидетелями необычного события стали многие жители региона. Она видели, как «огненный шар» пролетел в темном небе, потом разделился на более мелкие части и пропал. РЕН ТВ публикует видео очевидцев.

Место падения метеорита не обнаружено, специалисты предполагают, что он мог сгореть в атмосфере.